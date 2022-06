Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Boodschappen van Jet (40): ‘Spaarzegels leveren meer rendement op dan je spaarrekening’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden? Deze week spreken we Jet, die een digitaal kasboekje bijhoudt.

Leeftijd: 40 jaar

Beroep: basisschoollerares

Huishouden: 4 personen (twee kinderen van 5 en 8 jaar)

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 550 euro

De supermarktuitgaven van Jet

Heb je de afgelopen maand meer of minder uitgegeven dan je gemiddelde?

„Afgelopen tijd was dat meer. Wij houden een huishoudboekje bij in Excel. In dit document zetten we alle kosten die we met de gezamenlijke rekening maken. Daardoor zien we nu echt dat de boodschappen duurder zijn dan een half jaar geleden. Het is niet alsof ik opeens meer of andere boodschappen koop.”

Waarom houd je een huishoudboekje bij?

„Dat helpt ons met besparen en overzicht houden over ons geld en is daarom echt een aanrader. Ook zeker omdat je natuurlijk allebei pint van die rekening en de kans groot is dat je geen idee hebt waar je geld nou eigenlijk naartoe gaat.

Ik hoor ook wel dat mensen het op papier doen, maar Excel vinden wij super handig omdat je het via je telefoon altijd bij de hand hebt. Doordat het bestand gedeeld is, kunnen we er allebei bedragen inzetten.”

Doe je vervolgens nog iets met de informatie?

„Het geeft inzichten zoals ik hierboven bijvoorbeeld noemde, dat de boodschappen duurder worden. Maar ook of we een abonnement hebben waar we niets meer mee doen of dat we deze maand wel erg veel geld hebben uitgegeven aan uitjes.”

Wat is jouw strategie met boodschappen doen?

„Ik maak van tevoren een weekmenu. Niet alleen ideaal om minder uit te geven, maar ook omdat we op deze manier gezonder eten. Op Pinterest en Instagram doe ik inspiratie op, soms zoek ik expres op budgetrecepten met weinig ingrediënten. Of ik bedenk wat met de aanbiedingen deze week. Producten als zalm koop ik alleen als het in de aanbieding is bijvoorbeeld. Vervolgens maak ik een boodschappenlijstje en ga ik boodschappen doen.”

Wat is jouw beste bespaartip in de supermarkt?

„Spaarzegels! Dat klinkt misschien een beetje ouderwets, maar levert je echt wat op. Bij de supermarkt waar ik naartoe ga is dat bijvoorbeeld zo’n 4 procent per volle spaarkaart. Een stuk beter dan de rente op je spaarrekening tegenwoordig, dacht ik zo. Zorg wel dat je de zegels altijd natelt wanneer je ze krijgt.

Soms spaar ik wat volle spaarkaarten op en koop ik bijvoorbeeld de boodschappen voor een verjaardag met het geld dat ik krijg als ik ze inlever. Geloof me, dat is echt een lekker gevoel.”

