Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Boodschappen van Nathalie (29): ‘Deze app helpt me geld besparen’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden? Deze week spreken we Nathalie, die een handige app deelt waarmee ze geld bespaart en voedselverspilling tegengaat.

Leeftijd: 29 jaar

Beroep: HR-assistent

Huishouden: 2 personen

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 350 euro

De supermarktuitgaven van Nathalie

Heb je de afgelopen maand meer of minder uitgegeven dan je gemiddelde?

„Afgelopen maand meer, omdat het weer tijd was om mijn voorraad goed aan te vullen. Dat betekent hopelijk dat ik deze maand weer juist wat minder zal uitgeven.”

Wat is jouw strategie bij het boodschappen doen?

„Voordat ik boodschappen doe, maak ik mijn boodschappenlijstje aan de hand van een paar apps. Ik gebruik onder andere een folder-app, zodat ik kan kijken wat waar in de aanbieding is. Ook kijk ik bij Too Good to Go of ik ergens nog bijvoorbeeld brood op kan halen voor een leuke prijs.

De laatste app die ik gebruik, is NoWaste. Door deze app weet ik precies nog wat ik in mijn koelkast, vriezer en voorraadkast heb liggen en wanneer het vergaat. Zo voorkom ik voedselverspilling en bespaar ik tegelijkertijd geld.”

Gooide je hiervoor veel eten weg?

„Helaas wel. Ik kocht gewoon elke keer waar ik zin in had en lette niet op welke ingrediënten ik in huis had. Op een gegeven moment schrok ik gewoon van hoeveel ik wel niet weggooide. Ik denk dat dit bij veel mensen meer is dan ze eigenlijk denken.

Het is misschien wat extra werk, zeker aan het begin, om al je voorraad in te voeren in de app. Maar hoewel de interface in het Engels is, pakt de barcodescanner bijna alle Nederlandse producten. Het scannen heb ik er graag voor over als ik daarmee het milieu help en tegelijkertijd geld bespaar.”

Naar welke supermarkt ga je?

„Dat ligt een beetje aan de aanbiedingen die er die week zijn. Mijn standaard supermarkt is de Lidl. Als ik nieuwe producten koop die ik normaal niet koop, kijk ik terwijl ik in de winkel loop even snel in de app van de Albert Heijn waar ik dat het goedkoopst kan halen.

Voor één product ga ik niet ook nog naar de Albert Heijn, maar als er toch bijvoorbeeld al aanbiedingen waren die ik nog ging halen, of meer producten daar goedkoper blijken te zijn, ga ik daar ook nog even heen.”

Wat is jouw beste bespaartip?

„Naast de apps die ik eerder noemde? Bestel iets minder vaak en heb wat comfort food klaarliggen voor als je echt geen zin hebt om te koken. Altijd een paar pizza’s in de diepvries hebben liggen, heeft ons bijvoorbeeld echt geholpen te besparen. Een paar euro uitgeven voor diepvriespizza’s vs. tientallen euro’s als je bestelt, reken maar uit je winst.”

🥑 Ook (anoniem) meedoen aan De Boodschappen? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Boodschappen.

Alle artikelen in deze rubriek lees je hier. Andere handige artikelen over geld & carrière vind je hier.