Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Jeroen de Bakker

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Jeroen de Bakker.

Jeroen de Bakker is merkstrateeg en media-ondernemer. Op dit moment is hij managing partner van audio agency Airborne, een producent van hoogwaardige podcasts voor adverteerders waar consumenten graag naar luisteren.

De vijf podcast-tips van Jeroen de Bakker

1. Pim

Twintig jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. NRC heeft ter gelegenheid daarvan een mooie en interessante podcast-reeks gemaakt. Ikzelf had al de serie Het jaar van Fortuyn op NPO gezien, maar desondanks is dit een mooie verdieping. Guus Valk van NRC spreekt veel bekenden, oude vrienden en mensen die nauw met Fortuyn samenwerkten. Hoe je het ook wendt of keert: de snelle opkomst van Fortuyn blijft één van de grootste gebeurtenissen in de recente Nederlandse politieke geschiedenis.

2. Hitler’s Geheime Tunnel

Marc Adriani, mijn oud-collega van 538, woont in Soesterberg. Daar gaat al jaren het verhaal de ronde dat er ergens in het dorp een tunnel verscholen ligt die is aangelegd door de Duitsers. In de Tweede Wereldoorlog was dit voor hen een belangrijke plek, waar veel soldaten waren gehuisvest. Het mooie van deze zoektocht is dat Marc ondertussen veel mensen spreekt die meer vertellen over de geschiedenis van destijds. Of hij de tunnel ook vindt, verklap ik natuurlijk niet. Maar… bij Airborne zeggen wij altijd: het gaat niet om de bestemming, maar om de reis ernaartoe.

3. De Technoloog

Dit is een vast onderdeel van mijn mediadieet. Herbert Blankesteijn en Ben van der Burg gaan met allerlei experts in gesprek over nieuwe technologie en de impact daarvan op onze samenleving. Het is iets waar ik ook zelf een soort aangeboren nieuwsgierigheid voor heb. Of het nu gaat om NFT’s, cryptocurrency’s of de Europese privacy wetgeving: ik wil er alles over weten. Om die reden vind ik audio en podcasts ook zo interessant, het is een medium waar zo’n beetje dagelijks nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.

4. Traanjagers

Over nieuwe ontwikkelingen gesproken: sinds deze maand is er veel gebeurd in de Nederlandse podcastwereld. Het Deense bedrijf Podimo timmert flink aan de weg en wordt een soort Netflix van podcasts. Eén van de eerste shows die het exclusief aanbiedt, is Traanjagers: een verhalende podcast over de naoorlogse walvisvaart, met onder meer Anna Drijver. Onderhoudend verhaal en mooi geproduceerd. Nu er door luisteraars vaker betaald zal worden voor podcasts, zullen we nog veel meer van dit soort fraaie producties gaan horen, verwacht ik.

5. Plan B

Dan sluit ik, heel onbescheiden, af met een show van onszelf, eentje die we maakten samen met de Postcode Loterij en Nick Schilder. Het is een productie waar ik echt trots op ben, omdat hierin een groot en abstract onderwerp als duurzaamheid echt tastbaar wordt gemaakt. Zo begint Nick in de eerste aflevering in zijn eigen afvalbak om zich vervolgens af te vragen waarom daar zoveel plastic in zit. Vervolgens gaat hij op zoek naar meer informatie en oplossingen. Erg leuk om naar te luisteren. Vooral ook omdat Nick zelf oprecht geïnteresseerd is. Aanrader dus.