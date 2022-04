Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Arne van den Berg

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Arne van den Berg

De eerste 25 jaar van het leven van Arne van den Berg stonden in het teken van voetbal. Hij schopte het tot prof bij Willem II, maar een kruisband-blessure luidde het einde van zijn professionele carrière in. Het tot nu toe tweede deel van zijn leven speelt zich af in de commercieel en creatieve wereld van media, sponsoring, partnerships, marketing en communicatie.

Een belangrijk deel daarin is weggelegd voor zijn oude liefde, sport, en zijn nieuwe liefde, audio. Een sportmarketing-bureau, het reclamebedrijf van RTV Utrecht, Voetbal International en 10 jaar Radio 538 gingen vooraf aan het nieuwe avontuur als ondernemer. Als ondernemer is hij inmiddels 4,5 actief met Media Activation, waarmee ze merken helpen om te activeren, en sinds 1,5 jaar met AS WE SPEAK Podcasts. Een podcast-bureau gespecialiseerd in podcasts voor en met merken en organisaties.

De 5 podcast-tips van Arne van den Berg

1. Cocainekoorts; het tweede seizoen

Supergoed gemaakt in vergelijking met seizoen 1. Een spannende, actuele en heldere inkijk in de wereld van de zware georganiseerde misdaad. Iedere keer als ‘ie afgelopen was, keek ik weer uit naar de volgende. Maar het is eigenlijk zonde als je ze snel achter elkaar luistert. Dan heb je niets meer om naar uit te kijken.

2. Boekestijn en de Wijk; Oekraïne-update

Helaas door de omstandigheden van de oorlog een must listen. Op dagelijkse basis word je in nog geen 15 minuten op eigenzinnige wijze bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Geen stemmingmakerij, emoties of meer van dat soort opportunistisch geblèr. Kundige mensen met een schat aan ervaring die alles op een juiste toon en wijze weten te duiden en je zodoende bijpraten over alle gevaren en risico’s van acties en reacties. Bespaart je weer 3 tv talkshows in de avonduren.

3. Ik Weet je Wachtwoord

Een toffe onderzoekende podcast in de schimmige wereld van cybercrime. Elke aflevering gaat host Daniel Verlaan op zoek naar en in gesprek met hackers. Wat beweegt hen, wat doen ze en waarom? Er wordt een goed, rauw en eigentijds beeld geschetst over een wereld die vaak nog zo ver van ons afstaat maar die in werkelijkheid veel dichterbij is dan menigeen denkt.

4. Maarten van Rossem, de podcast

Heerlijke lange monologen van Maarten van Rossem over het dagelijkse nieuws en de geschiedenis. Van Rossem wordt zo goed en zo kwaad als het gaat in het gareel gehouden door Tom Jesse. Alle podcast-‘regels’, als die er al zijn, gaan hier overboord en ze komen er cum laude mee weg. Vaste prik om mee in slaap te vallen en dan de volgende dag weer op te zoeken waar ik ook weer was gebleven.

5. Droomstart

In Droomstart van nieuwsplatform De Ondernemer volgen we startende ondernemers vanaf het moment van hun pitch voor de jury tot het al dan niet gaan realiseren van (share)funding. De een haalt het wel, de ander heeft het niet nodig en weer iemand anders besluit dat het toch niet het idee of het moment is om een Droomstart te (mee) maken.

Echte verhalen, over echte mensen waar je een band mee creëert en waarover je nieuwsgierig wordt of ze het gaan redden. Daarnaast een inspiratie voor iedereen die ook met een idee voor een eigen business rondloopt of voor mensen die geïnteresseerd zijn om te gaan investeren in een goed idee!