Rachel Hazes in BN’ers in het ziekenhuis: ‘Hier word je niet stommer van’

Dat BN’ers in het ziekenhuis op SBS6, da’s zo gek nog niet. „Hier word je niet stommer van”, vindt een van de deelnemers, Rachel Hazes. Daar kun je om grijnzen, mocht je vinden dat de woorden Hazes en slim niet echt bij elkaar passen. Maar deze Metro-verslaggever is het eigenlijk wel met Rachel Hazes eens.

Een tijdje werken in een ziekenhuis, daar wordt geen mensen slechter van. Misschien had ze die term moeten gebruiken. Hoe dan ook: Talpa vond dat er een tweede seizoen BN’ers in het ziekenhuis moest komen. Vanavond is aflevering twee te zien. Met genoemde Hazes, Natasja Froger, Caroline van der Plas en Philippe Geubels. Metro keek vorige week en gooit er eens een Blik op Buis tegenaan. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk (nieuwe) tv-programma’s en opvallende zaken van de reguliere omroepen en streamingdiensten.

Geld om mee te doen aan BN’ers in het ziekenhuis

BN’ers in het ziekenhuis speelt zich af in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. In Media Inside, de uitzending met het volgens kijkers hilarische duo Emma Wortelboer en Britt Dekker, maakte Marcel van Roosmalen zich zondag druk om het feit dat ‘de BN’ers’ een paar duizend euro voor hun aandeel krijgen. Hij kan het weten, want hij was gevraagd. Een mopperende verpleegkundige zochten ze volgens Van Roosmalen, maar hij weigerde. De tv-maker en columnist is blijkbaar de enige Nederlander die denkt dat je een paar dagen opdraven voor een commerciële omroep als SBS6 gratis doet.

Nee, dat doen ze voor deze BN’ers in het ziekenhuis niet. Al zegt cabaretier Philippe Geubels met zijn typerende zeurende (en grappige) stemmetje over de titel: „Ik ben geen BN’er, ik ben een Vlaming.”

Corona in BN’ers in het ziekenhuis is verdwenen

Vorig voorjaar werkten ook vier bekende Nederlanders als stagiair in hetzelfde ziekenhuis. Olcay Gulsen, de actrices Isa Hoes en Monic Hendrickx en Richard Groenendijk (Metro sprak laatstgenoemde) hadden toen veel met corona te maken. Dat is nu veel minder tot niet het geval. We zien ze nu leren en werken op oncologie, longgeneeskunde, de kinderafdeling en spoedeisende hulp. Leuk weetje trouwens: Groenendijk is tot op de dag van vandaag in Gouda blijven werken, als vrijwilliger.

Op Twitter liet ene Marion vorige week donderdag weten ‘dat het absurd is dat ziekenhuizen hieraan meewerken’. Wat Marion verder wil, stond er niet bij. Tweede Kamer-vragen? Dat SBS6 BN’ers in het ziekenhuis omdat zij iets vindt per direct van de buis haalt? Geen idee. Maar dat Groene Hart Ziekenhuis in Gouda (het is er maar eentje, Marion), heeft een doel. Laten zien hoe een baan in de zorg is (ook dat het zwaar is). Dat je uit het juiste hout gesneden moet zijn om het vak te kunnen beoefenen. Maar net zozeer dat het prachtig werk is, waarbij je mensen (meestal) beter maakt. En mensen die dat beroep willen uitoefenen? Tja, die heeft de zorg nou net zo keihard nodig.

Beter dan knikkeren en kunstschaatsen

Prijzen gaat SBS6 met BN’ers in het ziekenhuis heus niet winnen. Echter, het programma heeft tenminste – naast aandoenlijke kanten zoals de band tussen een oudere dame met eerder genoemde Geubels – nut. BN’ers die kunstschaatsen, stijldansen en knikkeren levert hartstikke gezellige tv op (of gruwelijk, zo je wilt), nut heeft het naast sponsoring van een eventueel goed doel zoals bij de knikkers amper.

Mooi om te zien is bijvoorbeeld de rol van boeren-politica Caroline van der Plas. Zelf verloor zij haar man aan alvleesklierkanker. Bovendien speelde zij mantelzorger voor haar vader na diens hersenbloeding. Van der Plas weet van aanpakken en drukt zo een wond dicht waaruit het bloed werkelijk gutst. Natasja Froger kan nog zo’n standaard ‘oh wat erg-blik’ opzetten, gemeend is alles wel. Dat liet Froger eerder al zien in Five Days Inside. Rachel Hazes blijkt een bijzonder goed luisterend oor te hebben. Typisch zo’n type dat even langer aan je bed blijft zitten als het qua tijd eigenlijk niet meer kan.

Philip Geubels, doodsbenauwd ‘voor urine op zijn schoenen’, heeft gelukkig voor onze zorg – naast alle zorgen – wat goed nieuws: „Het is hier allemaal net wat beter geregeld dan in België.” Wie weet levert het dat Groene Hart Ziekenhuis wat nieuwe medewerkers op. Het zij ze gegund.

Aantal blikken: 3,5 uit 5.