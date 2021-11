Dit zijn de 5 podcast-tips van… Peter Oostrom

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Peter Oostrom.

Peter Oostrom is o.a. podcastmaker en radio dj. Hij volgde de Radio 538 dj-school en maakte programma’s voor onder meer Juize.FM, Dalux FM en Roulette FM. Tegenwoordig maakt hij, samen met hoofdredacteur Mandy Gelling, voor de website mijnserie.nl een podcast over tv-series. Verder maakt hij samen met Patrick van Denderen de media podcast ‘De Broadcast‘ waarin elke aflevering een gast uit de radio en/of tv-wereld centraal staat.

1. Daders

True crime op Netflix is 1 van mijn favoriete genres. Wat zet iemand ertoe aan om iemand van het leven te beroven? In de podcast ‘Daders‘ spreekt journalist Cas de Jong met o.a moordenaars en ex-TBS’ers en probeert hij antwoord te krijgen op die vraag.

2. Mathilde’s Mysterie

In mijn tienerjaren kreeg ik via het misdaadprogramma Deadline het verhaal mee over de dood van de excentrieke Mathilde Willink. Het verhaal of zij zelfmoord had gepleegd of vermoord was, intrigeerde mij. Babs Assink en Lammert de Bruin gaan bijna 45 jaar later op zoek naar de waarheid.

3. Top 2000 a gogo

Als muziekfan zit ik jaarlijks aan de radio en buis gekluisterd voor de Top 2000 en de Top 2000 a gogo. Die laatste is er ook als podcast. Leo Blokhuis neemt je mee op een muzikale reis langs mooie verhalen en muzikale fragmenten van nummers uit de Top 2000.

4. Kick-Off

De voetbalpodcast van de Telegraaf met Pim Sedee, Mike Verweij en meestervoorspeller Valentijn Driessen. Alle nieuwtjes op voetbalgebied komen aan bod. Lekker actueel met vaak interessante nieuwtjes.

5. Complotcast

Ik ben gek op complotten. Het kan mij niet gek genoeg. Elvis leeft, Paul McCartney is dood en heeft een dubbelganger en wat is er waar van AREA 51? Alfred van de Wege en Rick Seegers behandelen in deze podcast elke aflevering een nieuw complot op hun eigen, humoristische en open-minded wijze.