Dit zijn de 5 podcast-tips van… Ron Lemmens

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Ron Lemmens.

Ron Lemmens, is stationmanager van de online radiostations van De Radiofabriek en eindverantwoordelijk voor de podcastproducties die er gemaakt worden. Natuurlijk presenteert hij nog met regelmaat op New Business Radio en maakte diverse podcastreeksen voor oa, RTL Darts, ING en Vitens.

5 podcast-tips van Ron Lemmens

1. In Vorm

Eigenlijk is deze podcast een soort snoepwinkel met ontzettend mooie verhalen over radiovormgeving. Vooral de aflevering met Bart van Gogh is een mooie reis in de geschiedenis van radiovormgeving.

2. De Wintersport podcast

De samenstelling van deze top 5 heb ik gemaakt op basis van interesse en niet zozeer op kwaliteit. Wintersport is een echte passie van me, luisteren naar de verhalen vanuit de bergen is mooier dan het lezen ervan. Dat is en blijft het mooie van audio, de ruimte voor visualisatie, fantasie en dromen. Ik hoop dat er een nieuw seizoen komt…

3. Song Exploder

De verhalen achter de songs met details die soms erg verrassend zijn. Je hoort de makers aan het woord. Als muziekliefhebber is deze podcast een mooie aanvulling op de bestaande kennis die te vergaren is. Met dank aan Glenn van der Burg voor de tip.

4. Schokvast

In de opstartfase was ik betrokken bij deze podcast waar Joris van Heukelom en Mark Schoones, de vakgebieden media, marketing en innovatie combineren. Een podcastreeks met diepgaande originele invalshoeken. Leuk en interessant om naar te luisteren.

5. Harvard Business Review IdeaCast

Zoveel uiteenlopende onderwerpen, van persoonlijke ontwikkeling tot wereldproblematiek. Soms vraag ik me weleens af waarom ik niet meer tijd kan vrijmaken om hiernaar te luisteren.