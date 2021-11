Dit zijn de 5 podcast-tips van… Kim Kabbedijk

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Kim Kabbedijk.

Kim Kabbedijk is content coördinator bij JUKE, daar zorgt ze dat de app en de website up-to-date blijven met de beste en nieuwste radiozenders en podcasts.

5 podcast-tips van Kim Kabbedijk

1. De grote Harry Bannink podcast

Deze podcast is een warm bad voor iedereen die opgegroeid is met Annie MG Smidt, Sesamstraat of het Klokhuis. Gijs Groenteman interviewt talloze mensen die componist Harry Bannink kende of die met hem samen hebben gewerkt. Heerlijke gesprekken die mij een nostalgisch gevoel gaven en nieuwsgierig maakten naar een tijd voordat ik geboren was.

2. Marc-Marie en Aaf vinden iets

Mijn favoriet om in het weekend te luisteren tijdens het opruimen van mijn huis. Een perfecte ‘behang-podcast’ met gezellig geklets over de meest uiteenlopende onderwerpen: van oma’s tot aan fietsen en broodbeleg. Verder vind ik het heel knap hoe Marc-Marie en Aaf luisteraars weten te betrekken, er zijn weinig anderen die dat zo goed doen.

3. In de schaduw van Dutroux

Ik was nog maar zes toen de zaak van Dutroux speelde in België, maar zelfs toen maakte ‘de enge man die meisjes opsloot in zijn kelder’ grote indruk op mij. In deze podcast is goed te horen dat België nog steeds een trauma heeft van deze trieste affaire.

4. Missing Crypto Queen

Een van de spannendste die ik ooit geluisterd heb. Het verhaal gaat over een charismatische onderneemster die bitcoin van zijn kroon zou gaan stoten. Ze krijgt duizenden volgers, maar dan opeens.. verdwijnt ze. Ik ben deze pas gaan luisteren toen hij al een jaar oud was, maar dat was alleen maar goed want zo heb ik hem in één ruk kunnen bingen.

5. De Tumor Tapes

Na een uitstrijkje blijkt bij Susan een tumor van 4 centimeter in haar baarmoeder te zitten. Deze podcast over baarmoederhalskanker heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt. Samen met vriend Lex Uiting maakt ze deze ontzettend persoonlijke en kwetsbare podcast over haar ziekteproces.