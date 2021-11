Dit zijn de 5 podcast-tips van… Glenn van der Burg

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Glenn van der Burg.

Glenn van der Burg is presentator, podcast producent, dagvoorzitter en auteur. Hij presenteert op New Business Radio de programma’s People Power en Impact. Voor onder meer Achmea, TNO, SeederDeBoer en Groenleven ontwikkelt en presenteert hij podcasts.

Dit zijn de 5 podcast-tips van Glenn van der Burg

1. The Daily

Waarschuwing vooraf, ik luister vooral Engelstalige podcasts. Door het grotere publiek hebben die podcasts een groter budget en daardoor valt er veel van te leren. Je werkt tijdens het luisteren ook nog eens aan je Engelse woordenschat.

In The Daily is elke dag één actualiteit uitgediept door de redactie van The New York Times. Prachtig gemaakt met de karakteristieke stem van Michael Barbaro.

2. Worklife with Adam Grant

De kracht van mensen in organisaties is de payoff van mijn eigen programma People Power. Een onderwerp waar ik al jaren aan werk en over schrijf. Per aflevering staat er in Worklife een belangrijk thema centraal, zoals stress of diversiteit. Adam Grant onderzoekt, zoals hij het zelf zegt: „How to make work not suck.”

3. Serial

De podcast die Amerika verslaafd maakte aan podcasts luisteren. Het start met een brief die een journalist krijgt van een advocaat. Haar broer zit vast voor moord en zij claimt zijn onschuld. De journalist gaat op onderzoek uit en jij gaat mee.

4. Dr. Bones

Bizar verhaal, geweldig verteld over een Nederlandse oplichter die zich onder meer voordoet als patholoog-anatoom en zelfs betrokken wordt bij een vliegramp.

5. Heavyweight

Eigenlijk mijn nummer 1! Heb jij iets uit het verleden wat je nog dwarszit? Een vriend die je niet meer ziet door een ruzie. Een docent die je geweldig geholpen heeft, maar die je nooit hebt bedankt. Podcast host Jonathan Goldstein helpt je om contact te leggen en het probleem op te lossen. Zo helpt hij op geheel eigen, onhandige wijze iemand die ooit een CD heeft uitgeleend aan Moby…