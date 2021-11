Wie wordt de nieuwe James Bond? Dit zeggen de bookmakers

Wie volgt Daniel Craig op als de nieuwe James Bond? Eerst werden Idris Elba en Tom Hardy veel genoemd, nu lijkt Regé-Jean Page (Bridgerton) de grootste kanshebber. Dit zeggen de bookmakers op dit moment. In dit artikel vind je de kansen van verschillende acteurs.

De iconische rol is er eentje die je filmcarrière voorgoed veranderd. Je zal nooit meer los gezien worden van James Bond, en bent behoorlijk wat jaren onder de pannen. Roger Moore spant wat dat betreft de kroon. Hij vertolkte de rol zeven keer en stopte pas op 58-jarige leeftijd.

Wie wordt de nieuwe James Bond?

Nu mogen we ons opmaken voor de zevende 007. Wie gaat er in de voetsporen treden van wereldsterren als Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan en Daniel Craig? Een vraag die velen bezighoudt, je kunt er zelfs geld op inzetten. En gaat zó ver, dat bookmakers al in 2005 weddenschappen accepteerden over een eventuele opvolger van Daniel Craig. Blijkbaar had destijds niet iedereen vertrouwen in zijn vertolking van James Bond.

1. Regé-Jean Page

Als we de ‘bookies’ moeten geloven, maakt Regé-Jean Page momenteel de beste kans om de rol van 007 op zich te nemen. De rijzende ster uit de Netflix-hitserie Bridgerton past volledig in het profiel.

2. Tom Hardy

Een andere lieveling voor de rol van James Bond is Tom Hardy. De Britse acteur ging geruime aan de leiding, maar heeft nu pas op de plaats moeten maken voor Regé-Jean Page. Toch moeten we de Venom-acteur niet helemaal uitvlakken. Met meerdere blockbusters achter zijn naam en een grote range van rollen die hij vertolkt, zou hij zomaar de nieuwe gentleman spy kunnen spelen.

3. James Norton

James Norton wordt ook wel de Clive Owen van onze tijd genoemd. Hij is vooral bekend van zijn rol als Sidney Chamers in de Britse detectiveserie Grantchester. Daarnaast speelt hij in de crimeserie McMafia, waar hij direct laat zien dat een driedelig pak hem niet misstaat. James Norton dingt dus serieus mee voor de hoofdprijs, we zouden er niet vreemd van opkijken als Barbara Broccoli een minder bekend gezicht kiest. Haar zoektocht naar de nieuwe James Bond begint overigens pas in 2022, onthulde ze laatst.

4. Henry Cavill

Er gaat zelfs al een deepfake rond waarin Henry Cavill in de rol van 007 kruipt. De acteur die Superman speelt in Man of Steel vervangt de tronie van Timothy Dalton in de zeer goed gelukte deepfake. Met zijn klassieke Britse uitstraling past Henry Cavill goed in het traditionele profiel.

5. Idris Elba

Idris Elba stond ook lange tijd in de top 3, maar hij heeft een paar keer half ontkennend gereageerd op de vraag. Zeg nooit nooit. Op dit moment is hij te zien in de Netflix-western The Harder They Fall.

Outsiders voor de nieuwe James Bond

De lijst bestaat uit een reeks topacteurs, hier houden we het bij de top 10. Een onwaarschijnlijke naam is Lashana Lynch. Zij is de eerste vrouwelijke 007, en gaat een waarschijnlijk ook een rol in de volgende film spelen, maar niet als James Bond. De top 10 wordt compleet gemaakt door Justin Hartley, Michael Fassbender, Adam Rayner en Game of Thrones-ster Nikolaj Coster-Waldau.

Odds van de bookmakers

Dit artikel verscheen eerder op Manners.