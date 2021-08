Dit zijn de 5 podcast-tips van… Marvin Jacobs

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Marvin Jacobs.

Marvin Jacobs is mede-oprichter en de creative director van audio-agency Airborne. Met zijn bureau is hij onder meer verantwoordelijk voor succesvolle podcasts als The Journey (voor KLM), Verborgen Verhalen (ANWB) en Topstukken (BankGiro Loterij). Daarnaast zet hij zich al jaren in om Nederland nóg meer podcasts te laten luisteren, bijvoorbeeld als jurylid voor de Dutch Podcast Awards. Voor deze rubriek had Marvin het liefste een top-100 aangeleverd, maar na een strenge selectie is hij op de volgende 5 favorieten uitgekomen:

1. The Lazarus Heist

„Deze BBC-podcast begint bij de komisch bedoelde film The Interview, van een paar jaar terug. Hierin wordt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geliquideerd. Fictie natuurlijk en allemaal bedoeld als grap, maar de Noord-Koreanen zien de humor er niet van in en beschouwen de film als oorlogsverklaring: een groep hackers voert een desastreuze cyberaanval op filmproducent Sony uit. Dit blijkt nog maar het topje van de ijsberg: de podcast laat zien hoe Noord-Korea met cybercrime geld verdient, onder meer door online de nationale bank van Bangladesh te beroven. Een waanzinnig verhaal dat ook nog eens heel knap verteld wordt.”

2. West Cork

„In alle eerlijkheid, heb ik al iets te veel true-crime podcasts gehoord. Maar voor West Cork maakte ik een uitzondering. Terecht, zo bleek. Het is met veel aandacht en respect gemaakt.

In 1996 wordt het Ierse dorpje West Cork opgeschrikt door een wrede en raadselachtige moord op de Franse filmproducent Sophie Toscan du Plantier. Vlak voor kerstmis 1996 wordt haar lichaam ernstig verwond aangetroffen bij haar woning. Tot op de dag van vandaag is er geen bevredigend antwoord gekomen op de toedracht van deze moord. En voor de inwoners van West Cork blijft het een open wond. In deze 13-delige reeks weten de podcastmakers dit verhaal minutieus te ontrafelen. Wie dan nóg meer wil, kan terecht bij de mini-serie die Netflix net heeft uitgebracht over deze zaak.”

3. Gothrecht

„Wat mij betreft is dit wel één van de meest opvallende podcasts van afgelopen jaar. Gothrecht neemt je mee in bizarre (en fictieve) wereld die is gecreëerd door Pepijn Lanen, die je misschien beter kent als Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig. Het verhaal speelt zich af in het Pierre Bokma Complex, een grijs kantoorgebouw. Gothic vrouw Brinta (Georgina Verbaan) werkt hier en is verliefd op – de onbereikbare – kantoorgenoot Liya.

Om met haar in contact te komen, bedenkt Brinta een plan waarin een Japanse koffieautomaat een cruciale rol speelt. Als het apparaat ineens spoorloos verdwenen blijkt, begint daarmee een reeks dramatische – en vooral: bizarre – gebeurtenissen. Ja, een onnavolgbaar verhaal. Maar met zoveel plezier en aandacht gemaakt – en wars van welke conventie dan ook.”

4. NRC Vandaag

„Een vast onderdeel van mijn dagelijkse media-menu. Wat mij betreft is dit toch wel het meest ambitieuze podcast-project van Nederland: elke dag opnieuw hét verhaal van vandaag, met aandacht gemaakt en goed verteld. Soms zijn dat ook verhalen die juist wat verder van de actualiteit af staan, maar wel nog steeds heel relevant zijn. Eén verslaggever volgt bijvoorbeeld heel structureel een van de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. De aflevering die mij van de laatste maanden het meest is bijgebleven is een interview met misdaadverslaggever Tom-Jan Meeus, een paar uur nadat Peter R. de Vries was neergeschoten. Los van de duiding van dit verschrikkelijke nieuws, hoorde je ook hoe het Meeus’ zélf en de kern van zijn werk raakte. Complimenten.”

5. Komt Een Mens Bij De Dokter

„Tot slot noem ik nog graag een bijzonder project van Airborne waar wij trots op zijn: Komt Een Mens Bij De Dokter. Deze podcast maken we samen met onder meer Women INC. Het zijn persoonlijke verhalen uit de spreekkamer over mensen die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Omdat ze afwijken van de norm, bijvoorbeeld vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Zeker in deze maand, waarin veel te doen is over de positie van LHBTI+’ers, is het heel verhelderend om te horen wat voor strijd veel mensen moeten leveren om gezien en erkend te worden. Wanneer je je een comfortabele positie bevindt – bijvoorbeeld omdat je een blanke hetero-man bent, zoals ik – is het goed om je daarvan bewust te zijn. Ik zou bijna zeggen: verplichte kost voor iedereen.”