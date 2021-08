Slapen als een roos? Win een verzwaringsdeken van Novaline (t.w.v. 124,95 euro)

Slapen: als je het even goed doet, is dat een van de dingen waar je ‘t langst mee bezig bent op een dag. Maar voor heel veel mensen komt slaap niet vanzelf. Niet getreurd, wij hebben de ideale oplossing voor je. Metro mag namelijk twee verzwaringsdekens van Novaline weggeven. Dat zijn normale dekens maar dan, de naam zegt het al, zwaarder. Omdat de deken voelt als een soort tedere knuffel, val je zo in slaap.

Zo’n verzwaringsdeken zorgt er niet alleen voor dat je sneller in slaapt valt, maar ook dat je dieper slaapt en langer doorslaapt. Dat komt door een speciale vulling van glaszand. Geen zorgen dus dat je een enorm ding op je krijgt, want je kunt ‘m zo over je normale deken heen gooien.

Win een verzwaringsdeken van Novaline

Verzwaringsdekens zijn oorspronkelijk bedacht voor kinderen met het syndroom van Down, ADHD, autisme of Asperger. Maar ook voor volwassenen die veel stress ervaren en daardoor slecht slapen, veel draaien in hun slaap of hoogsensitief zijn, bieden dit soort dekens uitkomst. Met de deken op je, komt je lichaam in een soort ruststand. Zo valt de stress van de dag sneller weg. Zo helpt een verzwaringsdeken je niet alleen sneller dieper te slapen, maar verhoogt het ook je concentratie en focus gedurende de dag én vermindert het stress en angst.

Even over de deken zelf: de buitenkant is gemaakt van 100 procent katoen, en heeft een ruitpatroon zodat het glaszand goed op z’n plek blijft. En geen zorgen dat je midden in de nacht wakker wordt onder het zand, want er zitten meerdere beschermlagen in de deken zodat ‘ie niet lekt.

Voor welk gewicht je moet kiezen, ligt aan je eigen lichaamsgewicht. Ga uit van zo’n 8 tot 12 procent van je eigen lichaamsgewicht. Als je met z’n tweeën bent, en je weegt allebei tussen de 60 en 75 kilo, is een tweepersoonsdeken van 12 kilo voldoende. Je mag kiezen of je een eenpersoons of tweepersoonsdeken wil, én je hebt de keuze uit een winter- of zomerhoes (t.w.v. 49,95 euro). Meer info over de dekens vind je op de website van Novaline.

Meedoen

Dat ook jij wil slapen als een roos onder een verzwaringsdeken van Novaline, snappen we heel goed. Daarom doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 30 augustus, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht. Vul hieronder je gegevens in om mee te doen: