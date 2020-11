De 5 favoriete podcasts van… Kevin van Arnhem

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van: KRO-NCRV-radio dj Kevin van Arnhem.

Kevin van Arnhem (1988) is in zijn van maandag tot en met vrijdag te horen op 3FM van middernacht tot 2 uur in zijn radioprogramma Parels van de Nacht. Zijn 5 favorieten zijn:



1. 3FM New Music Friday (BNN-VARA)

Muziekjunkies opgelet! Deze podcast is speciaal voor de mensen die alle nieuwe liedjes direct willen absorberen. Elke vrijdag neemt 3FM-dj Sander Hoogendoorn je mee door alle nieuwe releases. En dat doet hij niet alleen, maar samen met een van zijn muzikale vrienden. Zo ben je binnen een half uurtje weer op de hoogte van de beste nieuwe muziek.

2. Voor de Show in Toomler

Hoe fijn is het dat we in een tijd leven dat wanneer de theaters dicht zijn (steun de cultuursector) toch nog comedy tot ons kunnen nemen in de vorm van audio.

Grappenmakers Rayen Panday en Stefan Pop gaan wekelijks op zoek naar comedy in persoonlijke verhalen en de actualiteit. Daarnaast hoor je interessante gesprekken met o.a. Najib Amhali, Martijn Koning, Ronald Goedemondt en Theo Maassen.

3. Verborgen Verhalen van de ANWB

Als je van bijzondere natuurverschijnselen, lokale mythes en bizarre mysteries houdt dan is deze podcast een absolute aanrader. Je hoort verhalen uit alle uithoeken van Nederland, die vaak al eeuwen mond-tot-mond gaan maar nog weinig bekend zijn.

4. De Plantage van onze Voorouders (VPRO)

Maartje Duin en Peggy Bouva onderzoeken hun gezamenlijke verleden in de indrukwekkende podcast De plantage van onze voorouders. Maartje als nazaat van een familie die een aandeel had in een Surinaamse plantage, Peggy als nazaat van mensen die daar werden gedwongen tot slavenarbeid. Het is mooi en eerlijk geschetst met hier en daar momenten van onderkoelde humor zonder het zware thema tekort te doen.

5. Bob (VPRO)

Deze podcast is inmiddels al eventjes uit maar dit verhaal is echt de moeite om aan te horen. Hier hoor je namelijk het verhaal van de fragiele 84-jarige Elisa, die sinds kort alleen nog maar kan praten over haar oude jeugdliefde Bob. Zou Bob een levensgroot geheim zijn dat ze haar hele leven met zich mee heeft gedragen, of de fantasie van een dementerende vrouw. Het is een ongelofelijk meeslepend en ontroerend verhaal dat je meteen vanaf het eerste moment grijpt.

