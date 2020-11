Coronamaatregelen met kerst: één op de vijf gaat zich er niet aan houden

Een op de vijf Nederlanders is niet van plan zich te houden aan de coronamaatregelen die tijdens Kerstmis zullen gelden.

Het gaat op dit moment dan om het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om kerst in huiselijke kring te vieren met maximaal zes gasten. Daar heeft 20 procent van de Nederlanders, zoals zij er nu over denken, lak aan. Dat komt naar voren uit onderzoek van het panel van SBS6-programma Hart van Nederland-onder ruim 3700 mensen.

Voor het merendeel van de Nederlanders is het OMT-advies wél leidend. 72 procent zegt zich te houden aan de geldende beperkingen.

Coronamaatregelen en risico’s

Het OMT adviseert kerst in huiselijke kring te vieren en daarbij maximaal zes gasten van buiten het huishouden uit te nodigen. Het is beter als deze gasten uit dezelfde regio komen, luidt het advies van de belangrijke deskundigengroep aan het kabinet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gaat @koninklijkhuis nog vliegen deze Kerst? Naar #argentinië? En dan met of zonder #mondkapje vakantie vieren? En met hoeveel aan de Kerstdis? @GdenAantrekker — Lidwien Jansen (@lidwienj) November 19, 2020

Het is uiteindelijk aan de politiek of de coronaregels tijdens de kerst worden versoepeld, geven de deskundigen aan. Maar het is wel belangrijk dat het risico van minder strenge regels voor de verspreiding van het virus steeds wordt benoemd. Als er te veel mensen bij elkaar komen, is de kans groot dat de epidemie weer opleeft, terwijl het aantal besmettingen nu juist daalt. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld bij Thanksgiving in Canada.

‘Kerst met zes is geen feest’

Nederlanders die nu zeggen zich niet aan de coronamaatregelen te gaan houden, vinden bijvoorbeeld ‘dat Kerstmis met zijn zessen vieren geen feest is’. Tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge gaf laatstgenoemde dinsdag een waarschuwing: „We moeten wel heel erg oppassen dat we onszelf geen derde golf cadeau doen”, zei de CDA-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verwijzend naar een mogelijke derde grote opleving van het virus.

Vandaag zijn we in ons land overigens weer terug bij het maatregelenpakket van half oktober. Dat betekent dat onder meer bioscopen, zwembaden, musea, dierentuinen en pretparken weer open zijn. Dat je thuis drie in plaats van twee anderen mag ontvangen – is het dringende advies – en je buiten met vier mensen van buiten een huishouden mag zijn.

Lees ook: Drukke treinen: ‘Maak de eerste klas voor iedereen toegankelijk’