Wielrenner Jakobsen (23) in kunstmatig coma na helse clash

Zware clash in Polen tussen wielrenners en landgenoten Jakobsen en Groenewegen eindigt in een kunstmatig coma en een diskwalificatie.

„Time to start again! On my way to Poland!” Wielrenner Dylan Groenewegen had er zin in en twitterde eergisteren nog monter en vol goede moed over het Poolse avontuur dat voor hem lag. Maar #tourdepologne, dat sinds vandaag trending is, evenals #Groenewegen en #Jakobsen, eindigde in een nachtmerrie.

Time to start again!

On my way to Poland! 🔥 pic.twitter.com/74PiHIEQPQ — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 3, 2020

In de hekken

In de laatste meters van de etappe van Chorzóv naar Katowice ging het mis. Groenewegen was op weg naar de zege, maar Fabio Jakobsen vloog na een manoeuvre van zijn concurrent nét voor de finishlijn met een enorme snelheid in de hekken.

Groenewegen kwam al vallend als eerste over de streep, maar de koersdirectie besloot de Amsterdammer te diskwalificeren omdat hij van zijn lijn was afgeweken. Jakobsen is aangewezen als winnaar. Dylan Groenewegen wijkt niet alleen van zijn lijn af, maar gebruikt ook zijn elleboog! Dit is niet goed te praten. Hopelijk valt de schade voor Fabio Jakobsen mee… #TDP20 — Nico Dick (@NicoDick) August 5, 2020 Absolutely no need to harass Groenewegen right now. He will already carry this day with him for the rest of his life. — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 5, 2020 In coma Jakobsen wordt in een ziekenhuis in Polen in kunstmatige coma gehouden, na zijn valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen in Polen. Eerder al gaf een in de ronde actieve arts aan dat de toestand van Jakobsen levensbedreigend is. „Maar Fabio is nog bij ons en we vechten voor zijn leven.” Het zou onder andere gaan om zwaar hoofdletsel en een gebroken gehemelte, ook heeft hij veel bloed verloren. Deceuninck – Quick-Step, de Belgische ploeg van Jakobsen, zei in een verklaring: „Onze gebeden en gedachten zijn bij Fabio. We danken iedereen uit de grond van ons hart voor al het medeleven. Zo gauw er meer bekend is over Fabio laten we dat weten.” Onderzoek Groenewegen De internationale wielerfederatie UCI stelt een onderzoek in naar het gedrag van wielrenner Dylan Groenewegen, die in de eerste etappe van de Ronde van Polen een valpartij veroorzaakte waarbij landgenoot Fabio Jakobsen vermoedelijk zwaar gewond is geraakt. „Wij veroordelen het gevaarlijke gedrag ten zeerste”, aldus de UCI in een verklaring. „Groenewegen stuurde Jakobsen de boarding in, vlak voor de finish, en veroorzaakte daarmee een massale valpartij. Dit gedrag is voor ons onacceptabel. We hebben onze disciplinaire commissie gevraagd een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen tegen deze renner.” Woedende manager Patrick Lefevere, manager van het Deceuninck-Quick Step van Jakobsen, is furieus. Volgens de Belg was de crash volledig te wijten aan Groenewegen. They have to put this guy of @TeamJumbo in jail 😡 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020 „Ik trek naar de rechter. Deze acties zouden niet in het wielrennen toegelaten mogen worden. Dit is crimineel”, twitterde hij eerder vandaag. Excuses

Our thoughts go out to Fabio Jakobsen and other people involved in today’s terrible crash in the Tour of Poland. Crashes like these should not happen. We offer our sincere apologies and we will discuss internally what has happened before we may make any further statement. #TDP20 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 5, 2020

Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg van de sprinter Dylan Groenewegen, heeft eerder vanavond excuses aangeboden. „Onze gedachten zijn bij Fabio Jakobsen en andere bij deze verschrikkelijke valpartij betrokken renners”, zegt Jumbo-Visma. „Crashes als deze zouden niet mogen gebeuren. We bieden onze oprechte excuses hiervoor aan. Intern gaan we de zaak nu verder bespreken, voor we met verdere mededelingen naar buiten treden.”

Exactly one year ago Bjorg Lambrecht lost his life in this race. Tonight the race leader is fighting for his life. Prayers for Fabio Jakobsen https://t.co/SdjMU7ZMRU — Hendrik Lemmer (@GrootLem) August 5, 2020

Extra wrang is dat de etappe vandaag in het teken stond van Bjorg Lambrecht. De Belg overleed precies een jaar geleden op 22-jarige leeftijd na een val in de Ronde van Polen.

Kunstmatig coma

Een kunstmatig coma is een extreme vorm van volledige verdoving, waarbij artsen de hersenen buiten werking stellen; de patiënt komt niet bij bewustzijn en kan niet op invloeden reageren, schrijft Wetenschap in Beeld.

Hartritme, bloeddruk en ademhaling moeten bij een kunstmatige coma mechanisch of met medicijnen in stand gehouden worden. Artsen brengen een patiënt in coma met een verdoving of door zijn lichaamstemperatuur beneden de 33 °C te brengen. Deze toestand is reversibel, wat betekent dat de arts de patiënt weer uit het coma kan halen door de behandeling stop te zetten.

Dit gecontroleerde proces dient om de hersenen tot rust te brengen. Net zoals andere lichaamsdelen rust nodig hebben om te herstellen van zware verwondingen, zijn de hersenen gebaat bij een time-out.

Regardless of the personal qualities of a rider, the crash involving Fabio Jakobsen today was simply horrific. That he is such an affable, friendly, charming man however, makes me especially sad. Wishing him and his loved ones all possible good wishes. — Orla Chennaoui (@SportsOrla) August 5, 2020

ls de artsen van mening zijn dat het voor een comateuze patiënt beter is om de hersenen nog in rust te houden, kunnen ze er dus voor kiezen om hem niet bij te laten komen, maar in een kunstmatig coma te brengen.

Als de situatie later – na een paar dagen, of na weken tot maanden – onder controle is, kan de behandeling die het kunstmatige coma in stand houdt, worden gestaakt. Er is alleen geen garantie dat de patiënt dan weer bij bewustzijn komt. Als de hersenbeschadigingen zeer ernstig van aard waren, kan het natuurlijke coma er namelijk voor zorgen dat de hersenen langere tijd verlamd blijven.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.