Gezinsmoord Duitsland om valse coronapas, mensen in Moskou doodgeschoten om ruzie mondkapje

Twee bizarre gebeurtenissen in het buitenland als het om coronamaatregelen gaat. De gezinsmoord in Duitsland blijkt te gaan om een mislukte vervalsing van een coronapas. In Moskou zijn vandaag doden gevallen bij een ruzie over een mondkapje.

Eerst de Duitse – vreselijke – situatie. Een vader in Königs Wusterhausen, ten zuidoosten van Berlijn, heeft zijn gezin en zichzelf gedood nadat hij zonder succes een vaccinatiebewijs had vervalst. De man vreesde volgens zijn afscheidsbrief dat hij en zijn vrouw zouden worden opgepakt. En dit met als gevolg dat ze hun kinderen zouden verliezen, aldus aanklagers.

Coronaregels voor werknemers Duitsland

In Duitsland moeten werknemers gevaccineerd, genezen of getest zijn om op locatie te werken. Een aanklager van de deelstaat Brandenburg meldt dat de 40-jarige vader voor zijn vrouw, eveneens 40, een coronapas had vervalst en dat dit door haar werkgever was ontdekt.

De lichamen van de veertigers en hun dochters van 4, 8 en 10 jaar werden zaterdag gevonden in hun woning. Het was al bekend dat er een afscheidsbrief was aangetroffen, maar over de inhoud was nog niets naar buiten gebracht. Er zijn geen aanwijzingen dat buitenstaanders betrokken waren bij de dood van de vijf personen.

De ouders en kinderen hadden schotwonden. In het huis is een vuurwapen gevonden. Zowel de vader als moeder had geen vuurwapenvergunning.

Doden in Moskou om mondkapje

De andere bizarre gebeurtenis vond vandaag plaats in Rusland. Een man heeft in hoofdstad Moskou mensen doodgeschoten na een ruzie over het dragen van een mondkapje. Er zijn volgens burgemeester Sergei Sobyanin zeker twee doden en vier gewonden gevallen.

Het schietincident vond plaats in een administratief centrum waar persoonsdocumenten worden verwerkt. De Moskoviet (45) pakte zijn vuurwapen nadat hem herhaaldelijk was gevraagd een mondkapje op te doen, meldt het Russische persbureau TASS. Hij zou meerdere keren hebben geweigerd. De man is door de politie opgepakt en wordt psychologisch onderzocht. Er is ook een moordonderzoek gestart.

Burgemeester na drama mondkapje: ‘Tragedie’

Een medewerker van het administratief centrum en een beveiliger zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden. De vier anderen moeten aan hun verwondingen worden geopereerd. Een 10-jarige meisje is ernstig gewond. Sobyanin omschrijft de gebeurtenissen als een „tragedie”. De burgemeester heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden.

In Rusland zijn sinds het begin van de coronapandemie meerdere geweldsincidenten geweest met mensen die weigerden de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Een jaar geleden weigerde een buspassagier een mondkapje te dragen en stak hij een medepassagier neer.

Praten over zelfmoordgedachten? Dat kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl.