Danny Vera relativeert positie Top 2000 en dat waarderen kijkers

We staan aan de rand van 2021 en dat betekent dat ook het aftellen voor de Top 2000 is begonnen. Vorig jaar eindigde zanger Danny Vera met zijn nummer Roller Coaster bovenaan in de muzieklijst. En daarmee stootte hij een aantal muzikale grootheden van hun positie. Iets wat Vera zelf eigenlijk heel gek vindt. Want volgens hem moet er altijd een Frank Sinatra, Elvis of Michael Jackson in de Top 10 staan. En die uitspraak waarderen kijkers wel.

Presentator Matthijs van Nieuwkerk vroeg Vera in Top 2000 a gogo gisteravond welk nummer volgens hem op één moet staan dit jaar in de Top 2000. Over deze ranglijst werd overigens bekend dat de makers vroeger de volgorde een beetje manipuleerden. De zanger had graag het liedje Radar Love van de Golden Earring op nummer 1 gezien. „Die sympathie delen we allemaal”, zegt van Nieuwkerk. Na de ALS-diagnose van gitarist George Kooymans besloten de bandleden dit jaar afscheid te nemen.

Daarna grapt de muzikant over zijn eigen notering in de lijst. „Iedereen heeft het wel over die Danny Vera enzo, maar zo goed vind ik dat nu ook weer niet.” Want Vera verbaast zich blijkbaar over het feit dat hij boven een aantal grootheden als artiesten eindigde. „Ik vind het best wel gek dat die gozer boven Frank Sinatra, Elvis, Michael Jackson… al dat soort. Dat is best wel raar, snap je.” Volgens Vera hoort That’s Life van zanger Frank Sinatra bovenaan de Top 2000 te eindigen.



Nee hoor. Danny Vera vindt zichzelf ook niet bijzonder. En da's nu precies waarom hij wel bijzonder is. Tussen alle BN-ers die zichzelf uniek vinden. — Kees Ouwerkerk (@OuwerkerkKees) December 28, 2021



Trek het je niet aan. Gisteren avond vond Danny Vera zelf dat zijn nummer Rollercoaster niet boven die van Frank Sinatra moest staan. Top2000 is gewoon voor iedereen. De één vind dit mooi, de ander dát. #top2000 — Le_Roi (@rolfdekoning) December 28, 2021

Frank Sinatra, Elvis of Michael Jackson

De zanger legt uit dat dit soort grootheden in de top-10 horen. „Als daar geen Elvis, Frank Sinatra of Michael Jackson in staat, dat is wel gek.” Over That’s life van Sinatra zegt Vera. „Ik denk dat er niet heel veel beter is dan dit. Hij zingt het als een bad ass.” Hij looft het werk van de beroemde Amerikaanse zanger. „Als ik aan het woord ‘zanger’ denk, dan is dat gewoon Sinatra.”



Dankzij Danny Vera in de #top2000 luister ik weer veel Sinatra. M'n favoriete nummer is Cycles van het gelijknamige album, dat naar mijn mening thuishoort in de Top 10 van Meest Onderschatte Albums Allertijden. — Maurice 🎧 (@mdielem) December 28, 2021



Vera vindt heel veel nummers van Sinatra mooi. Waarom hij voor That’s Life kiest? „Ik vind het een oppepper. Iedereen gaat door ups en downs in z’n leven. Waaronder ik ook. Je hebt ook weleens een mindere dag. En dan zet ik meestal dit plaatje even op.” Want, vertelt de zanger, als je wilt wegkwijnen in zelfmedelijden, dan zet Sinatra je volgens Vera weer met beide benen op de grond. „Kom op man, stel je niet aan. En dan ga je weer.” Zelf zet Vera voor zijn eigen optredens altijd even That’s life op.



Danny Vera… zijn favoriet die “echt in de top 10 vd top 2000 à gogo” móet staan is Frank Sinatra met “That’s Life”.. !! Hélemaal mee eens.. luister maar naar de tekst en dan die stem erbij!! Beter krijg je het niet!!!! — Willem (@willemtjk) December 27, 2021



Ik ben het wel eens met Danny Vera, als Frank Sinatra, Elvis Presley en bv Micheal Jackson niet in de top 10 staan van de top 2000, wat stelt die dan voor? De grootste allertijden horen daar in te staan. — Maria (@Mariajimmy1961) December 27, 2021

Vera benadrukt dat je de Top 2000 alleen serieus kunt nemen als Elvis, Sinatra en Jackson hoog in de lijst staan. „Als een liedje zoals dit”, waarmee hij That’s life bedoelt, „niet hoger staat dan een Danny Vera met zijn Roller Coaster of een Piano Man“. Dat vindt ze zanger „heel moeilijk”.



Mensen, het volk heeft gekozen en smaken verschillen nu eenmaal. Bohemian Rhapsody is gewoon het beste nummer dat ooit geschreven is #DannyVera #Top2000 — Richard 🇦🇹 (@Richard2263) December 28, 2021

