Makers Top 2000 hebben vroeger lijst ‘beetje gemanipuleerd’ voor extra luisteraars

In de eerste edities van de Top 2000 van NPO Radio 2 werd de lijst „een beetje gemanipuleerd” om zoveel mogelijk luisteraars te behouden, verklaart bedenker Kees Toering in een interview met Dagblad van het Noorden.

De radiomakers waren bang dat luisteraars zouden afhaken bij lange, onbekende nummers, en veranderden daarom de volgorde van de lijst.

Toering bedacht de Top 2000 eind jaren negentig vanwege het ingaan van een nieuw millennium. In die tijd werd de volgorde van de ‘lijst der lijsten’ echter met een korreltje zout genomen. „In die beginjaren werden langere nummers die niemand kent en die qua stemmen gelijk stonden met andere, kortere nummers, bewust in de nacht geprogrammeerd”, verklaart Toering aan DvhN. „Om die prime time te draaien vonden we onhandig, want dan gaan mensen weg.”

Ook mochten er niet te veel neerslachtige of trage nummers na elkaar komen. „We besloten dat ieder uur met een uptempo nummer moest beginnen; dat was één van de radiowetten.” Toering geeft aan dat ze na een paar jaar gestopt zijn met het veranderen van de volgorde van de muzieklijst. „De populariteit van de Top 2000 was ondertussen al zo groot dat de volgorde van platen totaal geen invloed had op het luistergedrag.”

Meer Nederlandse nummers

In die tijd is het stemgedrag van muziekliefhebbers ook behoorlijk veranderd. Zo staan er tegenwoordig vaker hits van eigen bodem in de Top 2000 dan in de beginjaren. In 1999 stonden er slechts 250 Nederlandse nummers in de lijst, dit jaar zijn dat er 346. In de nacht van vrijdag op zaterdag om stipt 00.00 is het uitzenden van de Top 2000 van dit jaar van start gegaan. De komende 168 uur zullen alle 2000 nummers een keer op NPO Radio 2 voorbijkomen, met traditioneel de nummer één om 00.00 uur op oudejaarsavond.