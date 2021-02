K3-fan Timo (24) over vertrek Klaasje: ‘Het kwam echt als een schok’

„Iedereen in de K3-community is geschrokken van dit nieuws”, zegt K3-fan Timo Hulshorst (24). Vandaag werd in een persconferentie van Studio 100 bekend gemaakt dat de blonde zangeres van het K3-trio de groep dit najaar zal verlaten. „Het vertrek van Klaasje kwam echt als een schok, veel fans zijn teleurgesteld.”

De Texelse Timo kreeg van verschillende vrienden appjes over de geplande persconferentie van Studio 100. „Ik had het zelf nog niet gezien en zag dat sommigen binnen de K3 community al voorspelden dat Klaasje zou vertrekken. Maar soms worden die berichten verspreid terwijl het niet waar is, dus dat dacht ik eigenlijk nu ook. Tot ik zelf zag dat Studio100 een persconferentie had ingepland, toen had ik wel zoiets van: ‘Oké, het is misschien waar wat ze zeggen'”, vertelt Timo aan Metro.

Timo is een K3-fan in hart en nieren. Hij was eerder te zien in het SBS-programma Verzamelkoorts, omdat zijn kamer vóór zijn verhuizing naar Texel één groot K3-walhalla was. Nu op Texel heeft hij alleen de collectors-items meegenomen. Timo vervolgt: „Ik was aan het werk dus ik heb niet de hele persconferentie gezien. In mijn pauze heb ik even gekeken. Toen ik zag dat Klaasje aan het woord was, wist ik genoeg.”

Vrede met het besluit

De reacties in de K3 community zijn verschillend, ziet de K3-fan. „Sommigen zijn boos of teleurgesteld, en dat snap ik ook wel. Voor het gevoel is ze er net. Maar grootste deel van de fans heeft wel vrede met het besluit. Als dit is wat Klaasje wil doen, als zij hier gelukkig van wordt, dan is het goed. Het is haar keuze. Ik ben ook wel teleurgesteld, maar vind het ergens wel heel stoer dat ze deze keuze durft te maken. Ik ben er trots op dat ze voor zichzelf kiest.”

Het afscheid van Klaasje zal niet zoveel impact hebben als het afscheid van Kathleen, Karen, Kristel en Josje, verwacht Timo. „In de tussentijd is de samenstelling van K3 al een aantal keer gewisseld, hierdoor is het minder ‘nieuws’ als er weer wordt gewisseld. En: het zijn altijd de blondines die weggaan”, grapt Timo. „Ik denk wel dat het emotioneel gaat worden, maar niet zo heftig als toen Kathleen de groep verliet in 2009. Ik denk dat vooral de jonge kinderen het moeilijk gaan hebben hiermee.”

Over een zoektocht naar een nieuw K3-lid is nog niets bekend. Wel kan je je nu al inschrijven en het is deze keer extra bijzonder, want ook mannen mogen meedoen aan de zoektocht! Timo verwacht dat de opvolger een bekend iemand gaat worden. „Ik denk dat het iemand gaat zijn die nu al in het ‘Studio100 wereldje’ zit. Zoals je had bij Samson en Gert en Marie. Gert werd opgevolgd door zijn dochter Marie Verhulst. Wie de opvolger van Klaasje gaat zijn? Geen idee. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd!”

Klaasje zal tot het najaar van 2021 lid zijn van K3, daarna begint de zoektocht naar een opvolger. In welke vorm deze zoektocht gaat plaatsvinden, wordt later bekend. Bekijk hieronder wat Klaasje, Hanne en Marthe zeggen over het afscheid van Klaasje en de zoektocht naar een nieuw K3-lid: