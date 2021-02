Jim Bakkum komt met #kusjekind: ‘Tegengeluid voor alle kritiek’

„Ik las deze week een aantal keer dat er dus mensen zijn die hier op tegen zijn. Voor al die mensen: Kussssss!”, schreef Jim Bakkum gisteren bij bovenstaande foto op Instagram. Op de foto zie je dat Jim zijn jongste dochter Molly (1) een kusje op de mond geeft. #kusjekind. En velen volgen het voorbeeld van de zanger en acteur inmiddels.

Jim postte de foto nadat André Hazes veel kritiek kreeg op een soortgelijke foto. Hazes postte net als Bakkum een foto waarop hij zijn zoontje André (4) een kus op de mond geeft. Een deel van de volgers vond het ongepast en reageerde onder onder de foto dat „het niet hoort” om je kind op de mond te zoenen.



‘Mijn maag draaide om van de negatieve reacties’

Jim vertelt aan Metro dat hij de foto met #kusjekind plaatste als een tegengeluid op alle kritiek die ouders die hun kind op de mond kussen ontvangen. „Ik kwam een tijdje terug een online artikel tegen waarin de stelling stond ‘Het is oké om je kind een kus op de mond te geven’. Ik heb hierop gereageerd dat het überhaupt bizar is dat het een stelling moet zijn. Mijn maag draaide om van alle negatieve reacties die op de stelling kwamen.”

Hij vervolgt: „Mijn vrouw Bettina en ik hebben drie kinderen en zij geven ons allemaal kusjes en knuffels. Onze jongste dochter Molly geeft ons de hele dag door kusjes, dat vindt ze leuk. En als ouder zijnde kan ik je zeggen, het is het fijnste gevoel dat er is! Ik vind dat iedereen zijn eigen mening mag hebben wat dit betreft, ieder zijn ding, maar ik vind wel dat we elkaar hier niet om mogen bekritiseren. Het is gelukkig maar een klein percentage dat tegenstander is, maar tegen diegenen wil ik wel zeggen: stop alsjeblieft met het bekritiseren!”

‘Alleen voor geliefden’

Dat meningen erg verschillen blijkt ook uit tweets over dit onderwerp. Zo schrijft iemand: „Ik vind het ook een beetje raar, ouders en kinderen die elkaar op de mond kussen. Dat is iets voor geliefden.”



Ja dat vind ik ook wel een beetje raar, ouders en kinderen die elkaar op de mond kussen, dat is iets voor geliefden. Is toch iets van de laatste jaren volgens mij, dat deden we “vroeger” niet, en ja ik weet wel “vroeger was alles anders” — MijnTwiets (@mijntwiets) December 24, 2020

Een ander zegt: „Ik zag Alicia tien minuten, mama gaf haar zeker 30 kussen op de mond en muilde bijna eenmaal. Met een kind van 10. Ondanks dat ik interesse had in het onderwerp was mijn zin over na het zien van dergelijke pedofiele praktijken. #maarzenoemendatliefde”.



Ik zag 10 minuten Alicia. Mama gaf haar zeker 30 kussen op de mond en muilde bijna eenmaal.

Met haar kind van 10.

Ondanks ik interesse had voor het onderwerp was mijn zin over na het zien van dergelijke pedofiele praktijken #maarzenoemendatliefde #canvas — Kluisderdonkeregedachten (@DadelsenD) February 8, 2021

‘Een manier om liefde te uiten’

Kinderpsycholoog Tischa Neve zegt dat je je kind prima op de mond kan kussen. „Voor veel kinderen is het iets puurs, een manier om liefde te uiten. Dat het niet gepast zou zijn komt alleen vanuit de visie van volwassenen”, zegt ze.

Vooral voor jonge kinderen is een kus op de mond vaak iets normaals en onschuldigs, legt Neve uit. Op latere leeftijd, als ze bijna in de puberteit komen, dan leren ze dat kussen iets is dat je doet als je verliefd bent en dat het een seksuele lading kan hebben. „Dan willen kinderen soms niet meer op de mond kussen met de ouders. Als je merkt dat je kind het niet meer wil, praat er dan over met je kind, vraag wat hij prettig vindt en respecteer dat. Dit kan je ook al op voorhand doen, zodat je kind weet dat hij het kan aangeven als hij het niet meer wil. Dit is een hele persoonlijke kwestie, iedereen heeft een andere voorkeur. Maar je kan prima aan je kind vragen. En dat doen ouders vaak niet, waardoor het misgaat in de communicatie.”

Volgens de kinderpsycholoog kunnen kinderen heel eerlijk zijn, als jij als ouder zijnde ze de kans geeft om eerlijk te antwoorden. „Het gaat erom dat kinderen zelf mogen bepalen wat ze fijn vinden of niet.”

#kusjekind

Jim is het eens met de opvoedtactiek van Tischa Neve. „Dat is het fijne aan het feit dat kinderen ouder worden, ze kunnen zelf aangeven wat ze willen. Wij staan heel open in de opvoeding. Wat het kind wil, en waar het gelukkig van wordt, daar gaan wij in mee. Mits het in de normale normen en waarden valt natuurlijk. Maar als een van onze kinderen niet meer wil knuffelen of kussen dan vatten wij dat absoluut niet persoonlijk op. Ik maak wel vaak een grapje bij mijn zoon Lux, hij is nu acht jaar oud en dan vraag ik ‘Als je twintig bent dan krijg ik nog wel knuffels van je hé?'”.

De acteur en zanger heef tinmiddels „enorm veel liefdevolle en leuke reacties” gekregen van volgers die een eigen foto plaatsen met #kusjekind. „Ik was begonnen met ze te reposten maar het zijn er gewoon te veel. Heel leuk om te zien.”