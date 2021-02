Elizabeth wint Heel Holland Bakt, maar kijkers zien nóg een winnaar

Elizabeth is verkozen tot de Beste Thuisbakker van Nederland. Maar kijkers van Heel Holland Bakt roepen op Twitter nog een winnaar uit, en niet zonder redenen. Juist, André van Duin.

Terwijl alle Nederlanders net van het ijs waren verdwenen en de tenen weer waren ontdooid, schakelden 3,8 miljoen Nederlanders naar de finale van Heel Holland Bakt. Ze zagen hoe André van Duin niet van de kaaskoekjes kon afblijven en Elizabeth de harten van de jury veroverde.

Elizabeth wint Heel Holland Bakt

De finale ging tussen Thijs, Elizabeth en Eric. Petite crème, gebakdakjes, koekjes; de kandidaten moesten van alles uit de kast trekken in de allerlaatste aflevering van het seizoen. Vlak voor het einde voelde finalist Eric het al aankomen; Elizabeth gaat winnen. Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden dachten daar na de laatste baksels hetzelfde over, waarna André van Duin het verlossende woord gaf.



Elizabeth is niet alleen in Nederland de publieksfavoriet. Ook in Aruba, waar haar roots liggen, zijn de kunsten van de Beste Thuisbakker van Nederland niet onopgemerkt gebleven. „Het programma is daar ook te zien op de lokale kabeltelevisie. En in de krant Amigoe heeft zelfs een stukje over mij gestaan”, zegt ze tegen Omroep Max.

Twitter ziet in André van Duin nóg winnaar

Elizabeth mag zich dan de Beste Thuisbakker van Nederland noemen, kijkers zagen nog een grote winnaar. Tijdens het seizoen van Heel Holland Bakt kwam het nieuws naar buiten dat André van Duin een operatie wegens darmkanker achter de rug had. De presentator hield de ziekte lange tijd stil, en bleef de optimist zoals het Nederlandse televisiepubliek hem kent. Begin dit jaar kreeg hij al onmetelijk veel hartverwarmende reacties, gisteravond kwamen daar net zoveel bij.



Een rotjaar gehad, zelf ziek geweest, 'gewoon' gepresenteerd en voor zó veel vreugde gezorgd. Mag André van Duin een standbeeld? #heelhollandbakt #hhb #andrevanduin pic.twitter.com/UnN0mOrRbt — Tom (TheeOoEm) (@tomduhemert) February 14, 2021

„Een rotjaar gehad, zelf ziek geweest, ‘gewoon’ gepresenteerd en voor zóveel vreugde gezorgd. Mag André van Duin een standbeeld?”, vat Heel Holland Bakt-kijker Tom het treffend samen. Hij was niet de enige die er zo over dacht. Een greep uit de reacties op Twitter.



De jongen die als huiskamergrappenmaker begon en uitgroeide tot Komiek des Vaderlands, en nu zelfs geen typetjes meer nodig heeft om NL te vermaken. Én acteur, én zanger, én presentator. Sterker nog: André van Duin is De Mental Coach des Vaderlands.#hhb #heelhollandbakt https://t.co/ID5OSBjIa0 — George Knottnerus (@GWKnottnerus) February 15, 2021



Het is vandaag de Finale! Net zoals vorige jaren is míj́n winnaar weer bekend: …….André van Duin! ❤️#heelhollandbakt pic.twitter.com/0q7JO8qCzL — Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) February 14, 2021



Bestaat er op de wereld een leukere, lievere, grappigere man dan André van Duin? #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/si4ynpmE8t — Tom (TheeOoEm) (@tomduhemert) February 7, 2021



