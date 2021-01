Avalan weet na Vrienden van Amstel ook amper wat hem overkomt

Wie is die gast bij Vrienden van Amstel LIVE naast Nick Schilder? Dat leek dit weekend dé vraag die Nederland bezighield. Metro stelt aan je voor: Avalan.

De belangrijkste vraag leek zaterdagavond en zondag niet of er wel of geen avondklok komt. Of Feyenoord Ajax in de Johan Cruijff ArenA zou kunnen verslaan. Of dat de demonstranten op het Museumplein te hard door de ME werden aangepakt of juist niet. Nee, wat veel Nederlanders bezighield is wie het onbekende gezicht was naast Nick ‘van Simon’ bij de Vrienden van Amstel LIVE.

Artikel Vrienden van Amstel ‘door het dak’

Gekscherend natuurlijk, maar toen daarover een artikel op Metronieuws verscheen, ontplofte de boel wel. De dienstdoende verslaggever van Metro vroeg het zich namelijk af. Maar niet alleen zij, zo bleek. De clicks gingen door het dak, zoals dat heet. En op Metro’s Facebookpagina alleen al waren tot vanmiddag meer dan 86.000 betrokkenheidsreacties te zien. Als reactie klonk vooral ‘het verlossende antwoord!’. Talloze mensen werden getagd met de opmerking ‘we waren niet de enige’.

Ook Valentijn Hoogwerf kreeg dat in de gaten en mailde Metro. Valentijn wie? De man van Vrienden van Amstel dus. „Wat tof om te zien dat er zoveel reacties op zijn gekomen en dat zoveel mensen benieuwd waren naar die jongen die dat duet deed met Nick Schilder.”



Avalan is de naam

Valentijn Hoogwerf (24) is muzikant onder de naam Avalan, woonachtig in hartje Amsterdam en opgegroeid in Laren. Hij maakte in 2019 met Armin van Buuren het nummer (en was de stem van) Sucker For Love, dat op het album Balance van de DJ verscheen. In december kwam een tweede nummer van Van Buuren met Avalan uit, Should I Wait. „Die song was de reden voor Armin om mij te vragen mee te doen bij Vrienden van Amstel. Heel tof dat hij me mee vroeg en supervet om te doen. Hoe lachen is het om als onbekende artiest daar opeens te mogen optreden? Daar was ik graag bij!”

De adrenaline spat nog bijna door de telefoon heen. Avalan weet ook amper wat hem dit weekend is overkomen, nadat 1,7 miljoen Nederlanders zaterdagavond de livestream van Vrienden van Amstel volgden. En hij had – ondanks corona – toch al zo’n bijzonder jaar achter de rug.

Met Armin van Buuren naar Amerika

Vorig jaar januari vertrok hij drie dagen nadat zijn relatie was stukgelopen, met Armin van Buuren voor een tournee naar Amerika. „Het was nog net voor covid. We zijn met de bus van Boston naar San Diego gegaan en hebben onderweg in achttien venues gestaan. Gekkenhuis! En toen we thuiskwamen begon de lockdown. Tijdens de tour heb ik met team Van Buuren nog een liedje geschreven, over mijn verbroken relatie. Dat was Should I Wait, die ik ook tijdens Vrienden van Amstel heb gedaan.”

De verplichte quarantaine greep Avalan dit voorjaar aan om een song te maken over het gebrek aan vrijheid waarmee de wereld plotseling geconfronteerd werd. Ook dat ‘kleine liedje’ trok de aandacht. Avalan belandde er mee in de Johan Cruijff ArenA tijdens het Amsterdam Dance Event. Niet minder dan 7 miljoen mensen, overal ter wereld, keken via een livestream toe. Avalan: „Een lege ArenA hè! Ik vroeg me wel af hoe we dat moesten aanpakken. Het werd uiteindelijk een akoestische uitvoering waarbij ik alleen achter de piano zat. En dat bleek supervet. Een groter contrast met een vol stadion, spektakel en vuurwerk kon ik niet bedenken. Kippenvel.”

Superblij naar Vrienden van Amstel

Terug naar Rotterdam Ahoy, naar die Vrienden van Amstel die zaterdagavond noodgedwongen alleen via een lievstream ‘te bezoeken’ was. Beelden zijn online overigens niet meer terug te vinden, ook het optreden van Avalan niet. Avalan: „Amsterdam Dance Event was een wereldwijd visitekaartje, maar supergaaf dat ik nu me nu ook aan zoveel Nederlanders kon laten zien. Dat ik met al die Nederlandse artiesten mocht optreden waar wie ik zelf luisterde en nog altijd luister. En naar wie ik opkeek.”



Na een gezamenlijk optreden van Armin van Buuren met Duncan Laurance, was het tijd voor Should I Wait met Armin, Avalan en Nick Schilder. „Bij de voorbereidingen ontstond het idee om het samen met Nick te doen. Supercool, het klikte meteen tussen ons. We voelden elkaar goed aan.” Hij kreeg zaterdagavond al door dat er voor zijn geplande, maar voor veel kijkers plotselinge verschijning, veel aandacht was. „Tijdens de show pakte ik mijn telefoon even één seconde en toen zag ik de berichten binnenstromen. Nee, ik had nooit verwacht dat het zoveel los zou maken.”

Vreemde eend Vrienden van Amstel

Daar kwam deze website nog eens bovenop. Avalan kreeg Metro’s Facebook in de gaten en las mee. „Bizar en heel tof om te zien allemaal. Dat was lekker wakker worden met het zien dat iedereen zich afvroeg ‘wie die guy toch was’. Helemaal omdat het voor mij natuurlijk wel een ding was om op Vrienden van Amstel te staan. Ik kwam tussen een groep artiesten die elkaar allemaal al kennen van de wandelgangen en de festivals. Ik was in het begin even de vreemde eend in de bijt, maar ik heb me geen moment not welcome gevoeld. Het was spannend, maar terugkijkend heb ik alleen maar genoten.”

Nu we hem toch spreken en iedereen dus vroeg ‘wie hij was’: wat gaan we van hem zien dit jaar? Avalan: „Wat je van me mag verwachten is muziek, veel muziek! Ik heb er een hard hoofd in dat er dit jaar veel shows gaan plaatsvinden. Daarom wil ik lekker bezig blijven en de studio in gaan. Concreet kan ik nog niet op de muziek ingaan, maar weet dat ik de afgelopen drie jaar 250 liedjes heb geschreven. Ondertussen kijk ik er heel erg naar uit om te kunnen reizen en zo mijn vrienden waarmee ik vaak werk te kunnen opzoeken.”

