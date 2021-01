Vrienden van Amstel LIVE bevalt, maar wie is toch die jongen naast Nick?

Zaterdagavond keken bijna een miljoen mensen naar het livestreamconcert van de Vrienden van Amstel LIVE. Het online evenement viel in de smaak. Vele kijkers laten op social media dan ook weten hoe dankbaar ze zijn voor het online feestje tijdens de coronacrisis. Metro zet de leukste en meest opvallende reacties voor je op een rijtje, met onder meer een antwoord op de prangende vraag: wie was toch die man die samen met Nick Schilder een duet zong?

Verschillende kijkers spreken op Twitter hun waardering uit voor de organisatie en de artiesten. „Wat een topidee om het feestje op deze manier door te zetten. Chapeau,” schrijft een kijker. „Ik vermaak me kostelijk, ondanks corona toch een feestje. Heel erg dankbaar,” reageert een ander op de livestream.

Lees ook: Online-editie Vrienden van Amstel mikt op saamhorigheid



Just for one night the Dutchies feel like themselves again, before Covid. Thanks so much #vriendenvanamstellive What a night @home!!! pic.twitter.com/OivIchvb9o — Henriette Kloots (@henriettekloots) January 16, 2021



Genoten! Daar was Nederland aan toe, een beetje verbinding op afstand. #vriendenvanamstellive pic.twitter.com/nvN5Rwqpe7 — Gerda van Reenen (@GerdavReenen) January 16, 2021

Naast de vele bedankjes gaan er ook veel heerlijke dansvideo’s, polonaisepareltjes en genietfoto’s rond op sociale media. Het livestreamconcert van de Vrienden van Amstel LIVE lijkt voor veel mensen een welkome verademing te zijn geweest in deze moeilijke tijd. Men vraagt zich zelfs af of dit niet vaker gedaan kan worden en waarom het niet live op televisie te zien was.



„Wie is toch die man naast Nick?”

Naast de vele dansfilmpjes, genietfoto’s en dankbaarheidsuitingen was er ook één prangende vraag die tijdens de Vrienden van Amstel LIVE rondging op social media. Wie was toch die man naast Nick? En nee, in dit geval was dat dus niet Simon Keizer, zoals we gewend zijn van het duo Nick & Simon. Nick deed namelijk een duet met een andere artiest.



#vriendenvanamstellive oké wie is dat naast Nick. #durftevragen — Erick van der Spek (@ErickvanderSpek) January 16, 2021



Hey twitter wie is deze jongen naast Nick met die goede stem?#vriendenvanamstellive — Laura (@hoihallo48) January 16, 2021

Metro ging even voor je op onderzoek uit, en wat blijkt? De jongen die samen met Nick Schilder een duet zong is een artiest die beter bekend staat als Avalan. De 24-jarige Valentijn Hoogwerf, zoals hij in het echt heet, is onder andere DJ, producer en vocalist. In 2019 werkte Avalan samen met Nederlands trots Armin van Buuren aan de wereldwijde hit Sucker for Love.