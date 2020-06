5 manieren waarop jij zelf invloed hebt op je werkgeluk

We spenderen gemiddeld zo’n 90.000 uren van ons leven op werk. Het is dan ook niet zo gek dat werkgeluk een veelbesproken onderwerp is. En alhoewel werkgeluk ook inhoudt dat je van baan switcht als je het niet meer naar je zin hebt, gaat het eigenlijk veel verder dan dat. Het kan namelijk ook zo zijn dat de dagelijkse sleur voor een deuk in je werkgeluk heeft gezorgd. Gelukkig heb je het plezier in je werk ook voor een deel zelf in de hand.

Kun je jezelf minder motiveren de laatste tijd? Dan is de kans groot dat één of meerdere van onderstaande je uit het dipje te krijgen.

Daag jezelf uit

Als je werk dag in en dag uit hetzelfde is, dan is het niet gek dat je daar op een gegeven moment moe van wordt. Een burn-out van een te hoge werkdruk kennen we inmiddels allemaal, maar het tegenovergestelde is ook mogelijk: zo weinig van jezelf vragen dat je een bore-out krijgt.

Je kunt jezelf bijvoorbeeld blijven uitdagen door je aan te bieden voor een nieuw project, door een nieuwe vaardigheid te leren of door efficiënter te werken. Het invullen van een spreadsheet is bijvoorbeeld niet de spannendste taak, maar dat verandert als je het elke keer sneller probeert te doen.

Vind een balans

Het is onmogelijk en bovendien ongezond om acht uur lang gefocust te werken. Nu veel van ons thuiswerken is dit het ideale moment om af en toe pauzes te houden, door bijvoorbeeld een blokje om te gaan, een home work-out te doen of simpelweg even weg van een scherm te zijn.

Dat zorgt niet alleen voor meer werkgeluk, maar ook dat je zelfs uiteindelijk productiever bent. Er is dus geen enkele reden om je schuldig te voelen als jij even tien minuutjes in de zon gaat zitten met een kopje koffie.

Doe iets aardigs voor een collega of klant

Deze tip is misschien wel het makkelijkst uit te voeren, maar wordt waarschijnlijk het minst gedaan. ‘Iets aardigs’ hoeft niet per se meteen een bos bloemen te zijn. Simpelweg geïnteresseerd zijn in de ander en luisteren naar zijn of haar antwoorden maakt al een wereld van verschil. Wat je geeft, krijg je terug. Hierdoor zijn goede relaties op werk een belangrijk onderdeel van werkgeluk.

Werk efficiënter

Heb je constant het gevoel dat je achter de feiten aanholt, en dat je te weinig uren in een dag hebt? Als je constant gehaast en gestrest aan het werk bent, is het niet gek dat de lol er op een gegeven moment af is. Leren ‘nee’ te zeggen, prioriteiten stellen, niet multitasken en een realistische to-do list doen wonderen voor je productiviteit. Hard en lang werken staat niet gelijk aan daadwerkelijk veel gedaan krijgen.

Vraag om hulp

Niemand heeft alle antwoorden, dus wees niet bang om anderen om hulp te vragen. Niets is zo slecht voor je werkgeluk als iets niet weten en jezelf daardoor ‘opvreten’ zonder hulp te vragen. Bang dat vragen stellen je carrière niet veel goeds doen?

Bekijk het dan van een ander perspectief. Door vragen te stellen en om hulp te vragen krijg je werk sneller en zonder fouten gedaan. Helpt het je carrière dan niet eigenlijk?

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

