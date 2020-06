‘Vaker met het vliegtuig? Dan betaal je voor een ticket maar meer’

Zeven op de tien Nederlanders (69 procent) is voor de invoering van een progressieve vliegtaks: hoe vaker je vliegt, hoe meer je per ticket betaalt.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van onderzoeksbureau I&O Research, dat is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie. De uitkomsten van het onderzoek zijn vandaag bekendgemaakt.

Bij alle politieke partijen, behalve Forum voor Democratie, is een meerderheid van de achterban voor de invoering van een veelvliegerstaks. De achterban van Forum voor Democratie heeft geen meerderheid ervoor, en ook geen meerderheid ertegen. Aan het onderzoek hebben 1700 Nederlanders meegedaan.

Veelvliegers zwaarder belasten eerlijk en effectief

Milieudefensie directeur Donald Pols: „De meeste vluchten gaan naar een bestemming op minder dan 750 kilometer, afstanden die met internationale treinverbindingen goed te overbruggen zijn. Ongeveer 8 procent van de bevolking maakt 40 procent van de vluchten. Zo’n 71 procent vliegt jaarlijks eenmaal, of helemaal niet. Het is dan wel zo eerlijk en effectief om veelvliegers zwaarder te belasten dan andere consumenten.” Milieudefensie wil dat internationale treinreizen goedkoper en sneller worden, zodat korte vluchten kunnen worden geschrapt. „Het is tijd om een einde te maken aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart.”

Rekening houden met gevolgen corona

Eind vorige maand antwoordde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op Kamervragen dat de invoerdatum waarop een zogenoemde ‘platte vliegtaks’ waarbij alle vliegers evenveel betalen, nog niet vastligt. Het kabinet wil onder andere rekening houden met de gevolgen van de coronacrisis.

De luchtvaart is met afstand de meest milieubelastende manier van reizen, meldt Milieudefensie. „Nu de luchtvaart na een rustige periode als gevolg van de pandemie weer op gang komt, neemt de uitstoot van CO2 en ook de overlast voor omwonenden weer toe. Daarnaast draagt de luchtvaart flink bij aan de opwarming van de aarde door de wolkenvorming die vliegtuigen veroorzaken.”

