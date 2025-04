Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Patatje Oorlog in Oekraïne: even hoop en troost door een simpel bakje friet

Een eenvoudig idee, maar voer het maar eens uit. Patat uitdelen in Oekraïne, een land dat net is binnengevallen door de Russen en te maken heeft met een bikkelharde oorlog. Twee vrolijke en behulpzame Brabanders flikten het in maart 2022 toch en verblijden Oekraïners tot op de dag van vandaag met hun knapperige frieten.

Laten we het gezien het onderwerp maar even niet over de discussie ‘of het nou patat is of friet‘ hebben. De twee Brabanders kiezen natúúrlijk voor friet. Toch heet een documentaire over het duo in Oekraïne Patatje Oorlog. Metro bekeek de 50 minuten durende film voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Jij kunt hem nu bekijken via Pathé Thuis, KPN en Ziggo en je steunt er het goede doel mee (zie kader).

Weinig te doen, op naar Oekraïne

De ‘Brabo’s’ zijn Franky van Hintum en Coen van Oosten. Ooit waren zij directe concurrenten, omdat ze beiden radiografische bestuurbare miniatuurautootjes verkochten. Samen werden zij uiteindelijk een bevlogen ondernemersduo, snackbarhouders met de lekkerste ‘patatten’ (dan wel frietjes). Hun foodtruck stond begin 2022 door ‘een of ander virus’ stil. Omdat de heren de beelden van ontheemde mensen uit Oekraïne niet goed konden verdragen, besloten zij iets te doen. Zij reisden naar de Poolse grens waar veel vluchtelingen bivakkeerden en daar bakten zij zich suf voor diezelfde vluchtelingen, dankbare kinderen en voor militairen. Soms deelden Franky en Coen meer dan tweeduizend gratis bakjes patat op een dag uit. Tweeduizend momentjes van troost en hoop, met dat simpele bakje friet als groot gebaar van menselijkheid.

Ravage in Oekraïne

Het bleef in Oekraïne niet bij een patatje mayo of een patatje oorlog. Om de twee maanden reizen Franky en Coen naar het oorlogsgebied en inmiddels zijn ze 35 tot 40 procent van hun tijd in Oekraïne. In de docu zien we ze ook met gevaar voor eigen leven met een Oekraïner op patrouille gaan om diens landgenoten uit risicovolle gebieden te evacueren. De ravage die zij onderweg zien is onvoorstelbaar. De twee runnen nu bovendien een voormalig hotel in Dnipro, dat zij omdoopten tot The Holland House. Niet om de nodige poen binnen te harken, maar om voornamelijk ouderen uit frontgebieden een veilig onderkomen te bieden. Zij regelen er nog eens medische zorg en ondersteuning op weg naar een nieuwe toekomst bij ook.

💓 Kijken = steun Door de documentaire Patatje Oorlog via Pathé Thuis, Ziggo of KPN te bekijken, steun je direct het werk van Franky van Hintum en Coen van Oosten. Een deel van de opbrengst gaat naar hun stichting. Daarmee kunnen zij voedsel, onderdak en hulp blijven bieden aan mensen in nood.

Raketinslag overleefd

Het is prachtig, wat de heren doen. En dan te bedenken dat zij er bijna niet meer waren geweest. De twee zaten in een restaurant in Kramatorsk tijdens een raketinslag. Franky en Coen overleefden met alle geluk van de wereld, maar dertien anderen stierven. Een van de patatbakkers had net afgerekend. Twee minuten erna was de vrouw waaraan hij het geld had overhandigd dood. Zelf konden zij hun angstwekkende avontuur dus nog navertellen, wat zij ook deden in talkshow Renze.

Hoewel het liefdadigheidswerk van Franky en Coen prachtig is, levert Patatje Oorlog natuurlijk ook ellendige verhalen op, dat van het tienermeisje Valeria in het bijzonder. Zij komt uit Marioepol (over die stad kun je via NPO Start ook een documentaire zien, 82 dagen in de hel). Valeria zat in maart 2022 in het theater dat door Rusland werd verwoest. Zeshonderd mensen zaten binnen, maar tweehonderd kwamen levend naar buiten (waaronder dus het toen 17-jarige meisje). Valeria kwam van Oekraïne naar Nederland. Met veel plezier, vol dankbaarheid en met inmiddels een aardig woordje Nederlands („met ravigottesaus?, komt eraan”) werkt deze meid nu in een frietkraam van Franky in Eindhoven. Alleen het verhaal van deze Oekraïnse al, kan je moeilijk onberoerd laten.

Aantal blikken uit 5: 4

