Opgebiecht: ‘Ik heb de kleding die mijn vriend me cadeau gaf, stiekem verkocht op Vinted’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Julia (28) kreeg kleding cadeau van haar vriend. Niet haar stijl, dus ze verkocht het stiekem op Vinted.

„Het was mijn verjaardag en mijn vriend en ik zaten aan het ontbijt – croissantjes, aardbeien, verse jus, dat werk. Daarna was het tijd voor mijn cadeau: een doos, mooi ingepakt en ik had werkelijk waar géén idee wat ik zou krijgen. Ik maakte ‘m open en vond… kleding. Nou ben ik best dol op kleding, maar in dit geval werd ik er niet vrolijk van. Een blouse, een rok en een soort trui-jasje in wat hij ‘hele warme herfstkleuren’ noemde. Gekocht in Italië, een paar weken eerder, waar hij toen voor zijn werk was.

Een druilerige bedoeling

Laat ik voorop stellen: het gebaar is natuurlijk hartstikke lief. Maar mijn vriend is niet per se het modieuze type. Ja, voor zichzelf lukt het wel om wat shirts en jeans uit te zoeken, dat is niet zo moeilijk. Maar gaat het om dameskleding, dan is het een ander verhaal. Want deze kleuren, really? Het leek alsof de kledingstukken ooit kleur hadden gehad, maar die in de wasmachine waren achtergebleven. Vervaagd terracotta, vaal okergeel, een soort modderige groenbruine tint… het was een druilerige bedoeling.

Ik wilde hem niet kwetsen

Ach, en dan het hoofd van mijn vriend. Hij glunderde van trots. Speciaal voor mij uitgezocht, zei hij. ‘Je draagt altijd zwart, dus ik dacht: wat kleur kan geen kwaad.’ Ik kon er nog net een ‘goh, wat lief’ uitpersen, maar dacht ook: never nooit dat ik dit ga dragen. Dat durfde ik alleen niet in zijn gezicht te zeggen, want ik wilde hem na al die moeite niet kwetsen. En ik wil echt niet ondankbaar zijn hoor, maar ik dacht wel: een parfummetje was ook goed geweest.

Na het ontbijt ging ik naar boven om te douchen en stopte ik de kleding achterin mijn kast. Uit het zicht, want ik voelde me schuldig over mijn ondankbaarheid. Maar elke keer als ik mijn kast opendeed, keek die vaalgele trui me aan als een soort verwelkte zonnebloem. Na verloop van tijd realiseerde ik me: dit ga ik echt niet dragen.

Opgebiecht: ik verkocht het op Vinted

Dus maakte ik foto’s en zette alles stiekem op Vinted. Binnen een paar dagen was het verkocht. Waar ik overigens best verbaasd over was, want ik heb er ook een aantal hippe items op staan die na drie maanden nog steeds niet verkocht zijn. Blijkbaar zijn er mensen die wél houden van vergane herfstkleuren. Van het geld heb ik iets gekocht dat wel bij me past: een zwarte jumpsuit, simpel en tijdloos.

Mijn vriend heeft me nooit gevraagd waar de outfit is gebleven. Ik denk oprecht dat hij zich er al niet meer mee bezighoudt. Dat hij denkt: ik heb mijn cadeau gegeven, en door. Wat ik ook al eerder zei: hij is niet zo van de kleding. Soms denk ik dat hij het weet, maar dat hij het niet erg vindt. Misschien is liefde soms ook gewoon doen alsof, om elkaar gelukkig te houden. En daarna stiekem een Vinted-pakketje versturen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

