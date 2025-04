Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zijn A-merken in Nederland duurder? Fabrikanten reageren na LUBACH-uitzending

Presentator Arjen Lubach stelde gisteravond in LUBACH dat A-merkfabrikanten allemaal keihard misbruik maken van de Nederlandse consument, die verslaafd is aan A-merken. In een reactie zeggen zij dat in Nederland de prijzen door promoties en aanbiedingen gelijk zijn aan buurlanden.

Volgens het programma hebben grote fabrikanten veel macht en rekenen zij hogere prijzen aan Nederlandse supermarkten dan aan Duitse. Ook gebruiken ze trucs zodat Nederlandse supermarkten hun producten niet uit goedkopere landen kunnen halen, stelt het populaire programma.

Massaal naar Duitsland

Mensen gaan massaal naar Duitsland om boodschappen te doen, betuigt Lubach, omdat ze het idee hebben dat ze in Nederlandse supermarkten keihard worden belazerd. Hij dook in de vraag of dat klopt, en het antwoord daarop is volgens hem „ja”.

Er zijn volgens hem verschillende oorzaken voor de gestegen prijzen van boodschappen, zoals gestegen loon, klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. Ook betalen ze in Duitsland minder btw en accijns, wat de grote verschillen in tabaksprijzen verklaart en zijn er daar minder aanbiedingen. Nederlanders houden enorm van aanbiedingen, bleek eerder al.

‘Verslaafd aan A-merken’

Toch is er ook als je de prijs in de aanbieding meeneemt nog steeds een verschil, al is het wel kleiner. Het echte probleem? „We zijn onredelijk gek op A-merken. Echt verslaafd. Dat geeft de fabrikanten gigantisch veel macht, zegt hij. „Het zijn een paar bedrijven die zo’n beetje de hele markt in handen hebben.” Unilever, Nestlé, Pepsico en Coca-Cola, Heineken en het Belgische ABInBev zijn een paar voorbeelden die hij noemt.

„Die A-merkfabrikanten waar we allemaal zo verliefd op zijn, maken keihard misbruik van onze liefde, want wat doen die bedrijven? Ze rekenen hogere prijzen aan Nederlandse supermarkten dan aan Duitse, dus de Jumbo in Weert betaalt bijvoorbeeld meer voor een pallet Pampers dan de REWE in Düsseldorf. Waarom doen ze dat? Nou, omdat het kan.” Zijn advies: koop geen A-merken, maar B-merken.

Reactie brancheorganisatie en A-merken

A-merkfabrikanten stellen dat in Nederlandse supermarkten veel promoties en aanbiedingen zijn, waardoor consumenten aan de kassa ongeveer net zoveel betalen voor hun boodschappen als in omringende landen.

Directeur Cees-Jan Adema van de brancheorganisatie van voedingsmiddelenfabrikanten FNLI begrijpt de zorgen van consumenten over de stijgende boodschappenprijzen. „Maar als wordt gezegd dat het in Nederland heel veel duurder is dan in landen om ons heen: de feitelijkheid is anders.”

Supermarkten stellen de prijzen in de supermarkt en hun promotiebeleid bovendien zelf vast, aldus Adema. Onder de belemmeringen die zouden worden opgeworpen door fabrikanten ligt „geen goed onderzoek” ten grondslag, vindt hij ook.

„Nederland is een land dat zich kenmerkt door promoties in de supermarkt met wekelijkse acties en aanbiedingen”, legt Unilever uit. Het moederbedrijf van onder meer Dove, Knorr en Hellmann’s benadrukt dat veel A-merken vaak in de aanbieding zijn, waardoor de prijs aan de kassa een stuk lager ligt dan in het schap.

‘Geen enkel belang bij onnodig dure producten’

In de uitzending van Arjen Lubach wordt ook gesteld dat chipszakken in Duitsland een andere kleur hebben, zodat ze hier niet meer verkocht kunnen worden. Dat is volgens PepsiCo, het moederbedrijf van Lay’s, onzin en heeft te maken met de geschiedenis van de chipsproducenten in Europa. „Wij hebben geen enkel belang dat producten onnodig duur worden”, voegt fabrikant Nestlé eraan toe.

Topman Michiel Muller van onlinesupermarkt Picnic brengt daar tegenin dat A-merken inkoopmuren opwerpen en vindt dat een productprijs voor alle landen binnen de Europese interne markt moet gelden.

