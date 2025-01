Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Babygirl van Halina Reijn passeert opbrengst van 35 miljoen

De film Babygirl van de Nederlandse regisseur Halina Reijn heeft wereldwijd inmiddels meer dan 35 miljoen dollar opgeleverd. Dat melden The Numbers en Box Office Mojo, twee websites die de opbrengsten van films bijhouden.

Babygirl ging een maand geleden uit in de Amerikaanse bioscopen, de meeste andere landen volgden de week daarna.

Oscarkansen blijven uit

De film won een aantal grote prijzen, maar viste de afgelopen week bij de Oscarnominaties achter het net. Reijn zei tegen het ANP dat zij niet minder trots is op de film, ondanks het uitblijven van Oscarkansen. „We zijn gezegend met de ontvangst van de film en het feit dat we in zoveel landen onderdeel uitmaken van een maatschappelijke discussie”, aldus de regisseur.

„Er zijn zoveel opiniestukken in kranten geschreven over vrouwelijke seksualiteit, aan zoveel talkshowtafels gaat het over het vrouwelijke orgasme. We zijn zo trots op wat de film teweegbrengt en de steun die mensen eraan hebben.”

Ook in Nederland doet de film het opvallend goed. Babygirl trok binnen een maand meer dan 328.000 bezoekers, wat veel is voor een zogenoemde arthousefilm. De derde bioscoopfilm van Reijn draait in 166 Nederlandse bioscopen.

Het verhaal van Babygirl

Babygirl is een erotische thriller over de succesvolle CEO Romy (Kidman), die haar carrière en familie op het spel zet als ze een affaire begint met een jonge stagiair. Romy is na een jeugd in communes en sektes zakelijk succesvol in een heel andere wereld, die van de technologie en robots. Zij heeft een liefhebbende theaterregisseur als man (Banderas met grijze sik) en is een goede moeder. Maar ja, dan komt die hondsbrutale Samuel stagelopen, een jongen die op straat wel indruk maakt door een dolle hond binnen een paar tellen rustig te krijgen. Tegen Romy’s wil in wordt ze nog zijn mentor ook (wat voor de Babygirl-kijker een hilarisch eerste 10 minuten-gesprek met de wat rare kwibus oplevert).

Samuel is een soort machtig type dat macht wil over een vrouw die al macht heeft. Ondertussen kan die machtige Romy zich, of ze nou eerst wil of niet, overgeven aan dit heerschap om zo haar orgasmeprobleem eindelijk eens op te lossen. Een gezonde relatie is het met ‘dat jonge ding’ natuurlijk allesbehalve. Wat Halina Reijn betreft moest Babygirl echter een film over zelfliefde worden, op welke manier dat ook gebeurt. Die donkere kanten? Die horen daar maar even bij.

