Verdachte mesaanval Erasmusbrug: ‘Ik zat in psychose’

De 22-jarige Ayoub M. zegt dat hij in een psychose verkeerde toen hij instak op willekeurige mensen, aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam op 19 september. „Ik kan niet geloven wat er is gebeurd”, verklaarde hij donderdag huilend in de rechtszaal in Den Haag. „Ik begrijp er heel weinig van. Als ik het dossier lees, word ik zelf gewoon bang van wat erin staat, van de foto’s.”

De rechtbank in Den Haag hield een eerste openbare zitting in de zaak tegen Amersfoorter M. Bij de steekpartij vond een 32-jarige Rotterdammer de dood, een 33-jarige Zwitser raakte ernstig gewond. M. werd door omstanders overmeesterd. Het Openbaar Ministerie vermoedt vooralsnog dat M. een terroristisch motief heeft gehad.

M. zelf ontkent dat. „Ik ben geen terrorist”, zei hij tijdens de zitting. „Ik ben het ook nooit geweest en ik sta ook zeker niet achter een terreurgroep.” Volgens het OM wilde M. tijdens eerste verhoren, toen hij nog in het ziekenhuis lag, niets zeggen. Zes dagen na de steekpartij zei hij tegen de politie dat hij het eerste slachtoffer had aangevallen omdat hij een ongelovige was. „Iedere man zonder baard is een ongelovige”, zo citeerde de officier van justitie M. uit het verhoor. Volgens getuigen riep M. tijdens de aanval meerdere malen „Allahu akbar” (God is de grootste).

Communicatie met IS

In de zomer heeft M. online gesprekken gevoerd over terreurorganisatie IS en de jihad, aldus het OM. Ook kreeg hij preken van IS-leiders toegestuurd. Bij doorzoeking van zijn kamer vond de politie afgeknipt haar in een wasbak, wat volgens justitie kan duiden op een reinigingsritueel. Het OM heeft een deskundige om advies gevraagd over de „ideologische duiding” van de verdachte. Onderzoek van de recherche heeft uitgewezen dat M. niet met anderen heeft gecommuniceerd over de mesaanval. Van voorbereiding met anderen is ook niets gebleken, aldus het OM.

M. zal een gedragskundig onderzoek ondergaan in het Pieter Baan Centrum. Het OM probeert het medisch dossier van M. te krijgen, om te kunnen onderzoeken of er sprake kan zijn geweest van een psychose. M. heeft eerder verklaard dat de psychose het gevolg is geweest van een verandering in zijn medicatie. M. kreeg in 2022 tbs met voorwaarden opgelegd, nadat hij zijn moeder ernstig had verwond met een mes.

De volgende zitting is op 3 maart. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak omdat een aantal medewerkers van de rechtbank Rotterdam getuige is geweest van het geweld.

