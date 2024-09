Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een virus, pokken en mondkapjes: het is van alle tijden, blijkt in Een Schitterend Gebrek

Een film over een virus waar velen bang voor zijn? Pokken, mondkapjes? Daarvoor moet je naar het jaar 1742. Natuurlijk kennen we dit soort fenomenen allemaal van de zwaarste coronaperiode, maar het blijkt van alle tijden. In ieder geval in het prachtige verhaal Een Schitterend Gebrek, naar de succesvolle en stukgelezen roman van Arthur Japin.

Zijn verhaal is waargebeurd, maar zal zwaar zijn geromantiseerd.

Het Nederlands-Italiaanse Een Schitterend Gebrek draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen. Metro bekeek het kostuumdrama, gesproken in het Engels en Italiaans, voor de Filmrecensie van de Week. Dat was op een doordeweekse ochtend om half 11, niet de geweldigste tijd voor deze best wel zware kost. Tegelijkertijd verdient dat mooie werk van Arthur Japin wel wat publiek, maar ga vooral ‘s avonds. De Nederlandse inbreng in Een Schitterend Gebrek komt van acteur Maarten Heijmans en regisseur Michiel van Erp.

Een Schitterend Gebrek én Een van ons

Van Erp heeft z’n weekje wel. Vanaf vandaag is ook zijn vooraf veel besproken tv-serie Een van ons, gebaseerd op de gruwelijke moord op tiener Marianne Vaatstra, op CANAL+ te zien (Metro schreef ook daar een recensie over).

Het verhaal van Een Schitterend Gebrek

Arthur Japin schreef zijn historische pronkstuk („het heeft een dierbare plek in mijn hart”) in 2003. Het werd met 72 herdrukken en uitgaven in meer dan twintig landen een bestseller. Een Schitterend Gebrek vertelt het verhaal van de Italiaanse Lucia, een uitstekend vervulde rol door de niet mega-bekende Dar Zuzovksy. Zij is de eerste en grootste liefde van vrouwenversierder Giacomo Casanova (Jonah Hauer-King, The Little Mermaid). Na een betoverende ontmoeting beloven de twee elkaar eeuwige trouw in afwachting van Casanova’s terugkeer van een maandenlange zakenreis naar Venetië.

Lucia wordt echter getroffen door de pokken. Zij sluit zich af van haar geliefde en van de buitenwereld, jarenlang zelfs. Zestien jaar later, wanneer ze zichzelf opnieuw heeft uitgevonden als de mysterieuze en gesluierde Galathée, ontmoeten ze elkaar weer in Amsterdam. Zonder haar gezicht te laten zien, vallen Lucia en Casanova opnieuw voor elkaar. Terwijl hun liefde weer opbloeit, moet Lucia een niet gemakkelijke beslissing nemen. Durft ze haar masker te laten vallen en haar ware identiteit, een schitterend gebrek, te onthullen?

🎬 De regie, een lange weg Een Schitterend Gebrek was er niet zomaar, wat heet. De Brit Stephen Fry wilde het verhaal in 2008 al verfilmen, maar kreeg het niet rond. De Nederlandse topfotograaf Erwin Olaf nam het idee in 2012 maar al te graag over. Hij wilde nog eens een speelfilm maken. Olaf was uiteindelijk te ziek (hij overleed vorig jaar september) om zijn droom te laten uitkomen. Daarna kwam regisseur Michiel van Erp op de radar.

Openingsfilm in Vlissingen

Een historisch kostuumdrama (duur!), kom daar in deze tijden maar eens om. En dan nog gefilmd in onder meer Venetië en Amsterdam ook. Een Schitterend Gebrek kreeg begin deze maand dan ook een verdiende plek als openingsfilm van festival Film by the Sea in Vlissingen.

Arthur Japin en Michiel van Erp hebben van Lucia een personage gemaakt, waar de bioscoopganger meteen voor valt. Zij is ‘de dochter van de huishoudster van de gravin’, onderklasse dus, maar leest desondanks Voltaire. Zijn ideeën over de vrijheid van denken spreekt haar bijzonder aan. Dat je naar de achttiende eeuw zit te kijken, zorgt wel voor een beetje doorzettingsvermogen. Zo zegt Casanova Lucia in eerste instantie „haar niet van haar eerbaarheid te willen beroven”. Dat zouden we nu toch heel anders noemen.

Met Een Schitterend Gebrek opeens in de tijd van nu

Het verloop van Een Schitterend Gebrek is echter hartstikke interessant. Als er pokken in het spel komen, is als eerste de gravin aan de beurt. Alles wat zij heeft aangeraakt moet op de brandstapel, inclusief de overleden dame zelf. Ook Lucia ontkomt dus niet aan een besmetting, maar zij overleeft de pokken. Het is net of we even in de wereld van corona en mpox-vaccins belanden. Al helemaal als je ziet dat mensen ook in 1742 al mondkapjes opzetten om zichzelf te beschermen. Zo zie je maar weer: de geschiedenis herhaalt zich.

Mensen die sinds het coronavirus in ons leven kwam hysterisch blijven verklaren dat ‘de elite een groot deel van de bevolking wil uitroeien’: dat deed ‘die elite’ dus blijkbaar drie eeuwen geleden ook al. Lekker succesvol, die elite… Daar gaat Een Schitterend Gebrek natuurlijk helemaal niet over, maar het doet wel even aan anno 2024 denken. Waar het wél om gaat: een standvastige Lucia, die in Amsterdam toch een prostitué wordt („de lust betaalt mijn huur”). En een Casanova die zicht ontpopt tot onverzadigbare vrouwenverslinder. Onverzadigbaar ter compensatie van zijn gebroken hart. Valt het nog te lijmen?

Beoordeling uit 5: 3,5

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je vaak op woensdagavond, nu een keer op donderdag. Op dezee dag verschijnen nieuwe titels meestal in de Nederlandse bioscopen (zoals Een Schitterend Gebrek.). Verslaggever Erik Jonk kiest de films uit. Over twee weken: Emmanuelle. Precies een halve eeuw nadat bioscoopgangers door de Nederlandse seksbom Sylvia Kristel met rode oortjes de filmzaal uit kwamen, is er een nieuwe versie van dit erotische drama.

