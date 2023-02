Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Internetsensatie Bas Hoeflaak speelt fluitlied bij Humberto Tan, die direct de slappe lach krijgt

Internetsensatie en cabaretier Bas Hoeflaak was gisteravond te gast bij Humberto op Zaterdag om over het succes van zijn gortdroge liedje met zijn fluit te praten. Het fragment ging de afgelopen week viraal op het internet en is tot nu al dik 1 miljoen keer bekeken. Ook komt hij het liedje hoogstpersoonlijk in de studio van de talkshow spelen.

„Ik heb best vaak met mensen aan tafel gezeten, maar ik heb nog nooit eerder iemand gehad die met een fluit zoveel mensen aan het lachen heeft gekregen”, valt Humberto Tan direct met de deur in huis. „Het is onbegrijpelijk”, reageert cabaretier Hoeflaak. „Het is een fluit van goud.”

Bas Hoeflaak legt tegen Humberto Tan uit waar de fluit-act ontstond

Humberto Tan wil weten hoe hij op het idee kwam om een stukje op een fluit te spelen. „Neem ons mee in je creatieve proces”, vraagt hij aan Bas Hoeflaak. Die zegt dat hij 6 acts moest verzinnen voor het komische Prime Video-programma Last One Laughing, waarbij het doel is om zo lang de lach in te blijven houden, terwijl allerlei comedians elkaar juist aan het lachen proberen te krijgen.

Tussen zijn langere acts bedacht hij om zijn fluit-act te doen, legt hij uit. Die heeft hij niet in zijn eentje bedacht. Hij kreeg daarbij hulp van Peter van de Witte, die samen met Bas Hoeflaak het cabaretduo Droog Brood vormt.

Hij vertelt dat zijn fluit-act in het programma niet vlekkeloos verliep, zo raakte hij meerdere keren zijn tekst kwijt. Dat was eigenlijk geen onderdeel van zijn act. „Ik was al 3 uur bezig, dus ik was best moe. Dat kun je misschien ook wel zien. Ik zat al 3 uur in dat huis mijn lach in te houden de hele tijd.”

De droge video van het programma is op YouTube inmiddels veelvuldig bekeken. Het fragment wordt door kijkers bestempeld als een van de hoogtepunten van het programma.

Als Hoeflaak zijn liedje over zijn ‘fluit’ voordraagt, ontstaat er een droge en melige setting in de studio. Hoe langer Hoeflaak het kinderachtige en stompzinnig liedje zingt, des te moeilijker het voor de kandidaten wordt om hun lach in te houden.

Als Hoeflaak daadwerkelijk een blokfluit erbij pakt en heel vals op het instrument begint te spelen, trekt ook Van Loon het niet meer. „Ik kan er niet tegen. Het was zo grappig, ik ontplof gewoon”, zegt hij.

Bas Hoeflaak speelt het liedje op zijn inmiddels beroemde fluit in de studio

Humberto Tan vraagt aan Martin Garrix, die ook te gast is in zijn talkshow, of hij het fragment gezien heeft. Die zegt dat hij net voor de uitzending voor het eerst het fragment heeft gezien. „Maar ik vind het fenomenaal!”, reageert hij enthousiast. Ook anderen aan tafel zijn te spreken over het stukje theater van Bas Hoeflaak.

Maar de cabaretier zegt dat zijn liedje dat hij in het programma zong en floot niet het ‘origineel’ is. Zoals die nu op Spotify staat, zo hoort-ie écht te klinken, zegt hij. „Zoals die in het programma was, is die wel een beetje anders.”

Daarna brengt hij de ‘originele’ versie in het programma ten gehore en krijgt Martin Garrix ook een klein rolletje. En natuurlijk wordt er ook weer hard gelachen om het fluitlied.



Bas Hoeflaak en zijn fluit zijn de internet sensatie van het moment! Aan tafel liet hij graag zijn kunsten nog eens zien, samen met @MartinGarrix 🍿😂 #IkGaZoLekkerSpelenOpMnFluit #Humberto pic.twitter.com/Cx1MHJrAXM — Humberto (@HumbertoRTL) February 4, 2023

