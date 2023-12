Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komt er een Barbie 2? ‘De waarheid is… We zullen het zien’

Het ging deze zomer nergens anders over in de filmwereld: Oppenheimer én Barbie (Barbenheimer). Beide films domineerden de bioscopen wekenlang. Oppenheimer is een vrij afgerond verhaal, maar Barbie? Daar kan wellicht nog een vervolg op worden gemaakt. Maar of de makers dat gaan doen, daar laten ze zich niet over uit.

„Daar kunnen we geen commentaar op geven”, zei Noah Baumbach gisteren in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes. Ook regisseur Greta Gerwig liet zich er niet over uit. „Daar kan ik geen commentaar op geven. Ik bedoel, de waarheid is… ik denk dat we het wel zullen zien”, klonk mysterieus tijdens het interview.

‘We hebben alles gegeven’

Margot Robbie, die de rol van Barbie vertolkte, zou een tweede Barbie-film wél zien zitten, vertelde de actrice al eerder tegen E! Nieuws. Maar ook zij tempert de verwachtingen van fans. „Ik weet het niet. We hebben alles gegeven voor die eerste film. Ik kan me niet voorstellen wat we nog meer kunnen doen”, zei Robbie destijds. „Het hangt allemaal af van Greta. Ik zou het niet zonder haar willen doen.”

Gerwig zei eerder al „helemaal leeg” te zijn na de film. „Op dit moment is dit alles wat ik in me heb. Na elke film denk ik altijd dat ik nooit meer een ander idee zal krijgen en dat ik alles wat ik heb willen doen, gedaan heb. Op dit moment ben ik helemaal leeg.”

Genoeg verhaallijnen voor een Barbie 2

Mocht er een vervolg komen, dan zijn er wel genoeg verhaallijnen om een film van te maken. Eerder gaf de schrijfster al aan dat zij voor de eerste film in eerste instantie veel meer materiaal met Ken had dan dat er uiteindelijk in Barbie te zien was.

Zo wilde de regisseur dieper ingegaan op de relatie tussen Barbie en Ken, maar die scènes hebben het script uiteindelijk niet gehaald. Ook wordt er gesproken over een Ken-variant op de succesvolle film, waarin er meer wordt ingegaan op het leven van Barbie haar tegenspeler.

Reacties