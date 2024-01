Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Iran valt ‘terroristische doelen’ in Irak en Syrië aan

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft maandagavond raketaanvallen uitgevoerd op „terroristische doelen” in de Noord-Iraakse stad Erbil en in Syrië.

Iraanse staatsmedia deelden een verklaring waarin de garde zegt „spionagecentra” en „bijeenkomsten van anti-Iraanse terroristische groeperingen” nabij Erbil te hebben aangevallen met ballistische raketten. Ook werden raketaanvallen uitgevoerd tegen de „daders van terroristische operaties in de Islamitische Republiek, met name de Islamitische staat in Syrië”.

Veiligheidsbronnen melden aan persbureau Reuters dat explosies te horen waren in een gebied zo’n 40 kilometer ten noordoosten van Erbil, in de autonome regio Koerdistan. Onder meer het Amerikaanse consulaat bevindt zich in het gebied waar de explosies te horen waren, net als verschillende residentiële woningen. Twee Amerikaanse functionarissen zeiden tegen Reuters dat de Amerikaanse faciliteiten geen schade hebben. Ook zouden er geen Amerikaanse slachtoffers zijn.

Het vliegverkeer op de luchthaven van Erbil werd na de aanvallen stilgelegd, melden de veiligheidsbronnen. Volgens twee medische bronnen zijn er zeker twee doden. Vijf gewonde burgers zijn naar een ziekenhuis in de buurt gebracht.

Iran heeft in het verleden vaker aanvallen uitgevoerd in de Noord-Iraakse regio Koerdistan. Iran beweert dat het gebied wordt gebruikt als verzamelplaats voor Iraanse separatistische groeperingen en agenten van aartsrivaal Israël.

Volgens de verklaring van de Revolutionaire Garde waren de aanvallen in Syrië een „reactie op de recente terroristische wreedheden in Iran”. Eerder deze maand eiste terreurgroep Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op voor twee explosies in de zuidoostelijke stad Kerman in Iran. Door de aanslag kwamen volgens de Iraanse autoriteiten 89 mensen om het leven. De aanslag werd gepleegd tijdens een herdenking van generaal Qassem Soleimani, die vier jaar geleden door een Amerikaanse droneaanval werd gedood.

ANP

