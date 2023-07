Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ondeugende woordgrap ontdekt in Franse Barbie-filmposter, met opzet gedaan of niet?

De poster van de nieuwe film over Barbie heeft in Frankrijk tot hilariteit geleid op sociale media. Dat meldt The Hollywood Reporter. De poster voor de film, die in juli in de bioscopen gaat draaien, werd afgelopen week gelanceerd en bevat een opvallende ‘woordgrap’.

Op de poster staat een afbeelding van actrice Margot Robbie, die het titelpersonage speelt. Boven haar staat de tekst: „Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken.” Eerder schreef Metro al uit te kijken naar de hele roze film.

Een lesje Franse Barbie-taal

Iedereen die de Franse taal niet machtig is, leest de letterlijke Nederlandse vertaling van deze tekst als: „Zij kan alles doen, hij is alleen maar Ken.” Dit laatste is een verwijzing naar haar vriend Ken, gespeeld door Ryan Gosling.

Maar ‘ken’ betekent in Franse straattaal ook ‘neuken’, omdat het woord in de loop der tijd behoorlijk is verkort. In dat geval is de vertaling dus: „Zij kan alles doen, hij kan alleen maar neuken.” De spraakverwarring werd de afgelopen dagen volgens The Hollywood Reporter veel gedeeld en becommentarieerd op Franse sociale media.

Filmposter in kwestie

In de Barbie-tagline verandert „Lui, c’est juste Ken” van betekenis omdat ‘c’est’ (hij is) en ‘sait’ (hij weet hoe) homofonen zijn, waarin uit de context de juiste betekenis moet worden afgeleid. „Hij is gewoon Ken” kan daarom worden gelezen als „hij weet gewoon hoe hij moet neuken.” Benieuwd naar de poster in kwestie? Die is hieronder te zien.



Met opzet gedaan, of niet?

Nu is het de vraag of dit opzettelijk is gedaan of niet. Marketingexperts denken volgens The Hollywood Reporter dat studio Warner Bros, die de film uitbrengt, deze dubbelzinnige vertaling wél opzettelijk op de poster heeft gezet. De tekst op de Engelse poster luidt: „Barbie is everything, he’s just Ken.” Ook in het Frans zou een letterlijke vertaling van deze eerste zin een andere tekst opleveren, namelijk: „Barbie est tout.” In dat geval zou de dubbelzinnige vertaling van de tweede zin, over Ken, minder goed op zijn plek vallen.

Warner Bros wilde geen reactie geven op de vraag of de ‘fout’ op de poster opzettelijk was gemaakt of niet.