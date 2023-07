Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rustgevende dierendocu EO, Dynasties, ontaardt ook in ordinaire knokpartij tussen stokstaartjes

Beessies kijken, want wat doen ‘we’ dat toch graag. Vanaf vanavond kan dat weer met Dynasties, een natuurserie die de EO zes zondagen lang op NPO 1 brengt. Wordt dat weer genieten geblazen?

Je zou op voorhand bijna meteen zeggen van wel. Dynasties is namelijk niet van de EO zelf, maar zo’n pareltje uit de reeks van de BBC. Dierendocu’s van de Britse omroep hebben ons zelden teleurgesteld of verveeld. Of misschien wel nooit? Metro bekeek de eerste aflevering van Dynasties II daarom alvast voor de tv-rubriek Blik op de Buis. Erik Jonk bespreekt daarin nieuwe en opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten.

Draaiende stokstaart-nekkies in Dynasties

Die eerste Dynasties II van vanavond gaat volledig over stokstaartjes. Je kent ze vast, lelijk en aandoenlijk tegelijk. Rechtopstaand op twee poten, hun kenmerk, turen zij met draaiende nekkies nieuwsgierig om zich heen. Deze Dynaties-stokstaartjes leven op de onherbergzame Madgadikgadi-zoutvlakte in Botswana. Waarom zij niet vanuit het Afrikaanse landschap verhuizen, mag Joost weten. De plek heeft als bijnaam namelijk ‘het grote niets’. Nou ja, er is wel iéts: eilandjes met dor gras. En zout, veel zout. Hitte ook, met hier en daar een enorme zandstorm.

Nou, lekker dan en super onhandig. Wij kunnen dan wel klagen over code oranje of rood of een hitteprotocol, daar op die Madgadikgadi-vlakte is het pas heet.

🙉 Hoge waardering, veel kijkers Natuurseries van de EO zijn doorgaans een groot succes. Kijkers waarderen de documentaires, meestal van de BBC, met een 8,5 als gemiddeld cijfer. Bovendien trokken de docu’s in het verleden meestal rond de 1,5 miljoen kijkers. Of dat tijdens de komende zomerweken ook het geval is, zal de tijd leren.

De slang en de jakhals hebben trek

Dat de stokstaartjes vooral niets dan ellende om zich heen zien, maakt het voor een serie als Dynasties natuurlijk interessant. BBC-documakers volgden de dieren uit de zes afleveringen zeer lang en de ervaring leert: dan komt men ook met iets.

Daar in het verre Botswana blijkt in het zout toch nog meer te leven, krijgen we te zien. Een hongerige slang bijvoorbeeld en een jakhals die ook wel trek heeft. Dat maakt Dynasties gelijk spannend, maar – pas op als de tranen je bij een overreden mier al over de wangen biggelen – heel zielig ook. Het verhaal volgt Magogo, waarbij we de schrijfwijze even moeten gokken, omdat die niet in beeld verschijnt. Zij is de pas gekroonde koningin die haar dynastie moet beschermen en uitbouwen.

Hoe lief die stokstaartjes er ook uit zien, ze blijven roofdiertjes natuurlijk. Die keffen als een hondje, dat wel. Maar een roofdier blijft een roofdier.

Dynasties blijft maar interessant

De Nederlandse stem van Dynasties herken je vast van honderd andere natuurseries. Het is die rustgevende stem, waarbij je op je zondagavond even lekker bij kunt komen. ‘De stem’ becommentarieert op een gegeven moment echter wel een ordinaire stokstaartjes-knokpartij. De aanleiding? Als je eigen jongen zijn opgegeten, dan jat je toch gewoon een paar nieuwe jonkies van een andere stokstaartjesfamilie? Zouden wij als mensen eens moeten doen… Maar goed, het wordt echt matten mensen, hoe heet het daar in Botswana ook is.

Zulk dierengedrag maakt series als Dynasties natuurlijk altijd maar weer het kijken waard. De beelden? Prachtig, prachtig. Vooraf vraag je je misschien af of stokstaartjes 50 minuten lang interessant blijven. Het antwoord is ‘nou en of’. Laat dat maar aan de BBC en in dit geval de EO over.

Olifant met een tweeling

De komende weken staat ons nog heel wat te wachten waarop we ons kunnen verheugen. Zo zien we in Dynasties een poema die haar vier jongen groot moet brengen in de ruige bergen en ijzige kou. Een jachtluipaardvrouwtje heeft dochters, maar weet ook dat van haar vorige veertien welpen er maar twee volwassen zijn geworden. De gevlekte hyena komt nog aan bod, net als de makaken (Marokkaanse berberapen met, in het geval van Dynasties, een keiharde machtsstrijd tussen tien ‘heren’). Wie weet wordt een olifant in Kenia wel het hoogtepunt. In die aflevering zien we namelijk een zeldzaamheid: een moederolifant met een tweeling. Zie die maar eens te beschermen tegen die soms zo wrede natuurelementen.

Aantal blikken uit 5: 4