Avatar, Berlin en vijf andere series en films die je binnenkort op Netflix ziet

Dit weekend heeft Netflix flink wat aankondigingen gedaan tijdens Tudum. Wij zetten de zeven tofste aankondigingen op een rij zodat je helemaal niets hoeft te missen.

Net zoals bijna elk entertainmentbedrijf heeft ook Netflix zijn eigen evenement vol met aankondigingen. Bij het rode N-logo heet dit Tudum, vernoemd naar het geluid dat je hoort zodra je een serie of film op de streamingdienst aanzet.

Nieuw op Netflix

Tijdens het evenement heeft Netflix een hoop nieuwe aankondigingen gedaan en trailers laten zien. Dit zijn de zeven aankondigingen die op ons de meeste indruk hebben gemaakt.

#1 Squid Game-aankondigingen van Netflix

Squid Game is één van de populairste titels op Netflix. Het is dus logisch dat de streamingdienst daar maar al te graag de aandacht op wil vestigen.

Netflix heeft de cast van het vervolg op de serie bekendgemaakt. Zo keren Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun en Gong Yoo terug. Daarnaast zijn er ook vier nieuwe gezichten gepresenteerd.

Squid Game in het echt? Ja, ook dat gaat echt gebeuren. Hieronder zie je alvast een voorproefje.

#2 Berlin, de La Casa de Papel-spin-off

La Casa de Papel-fans hebben het de afgelopen tijd moeten doen met de Koreaanse remake van de serie. Echt veel nieuws zagen ze niet in deze versie. Gelukkig komt er nu iets waar iedereen echt naar kan uitkijken.

Het is al een tijdje bekend dat Berlin een eigen spin-off krijgt. Het bijzondere personage maakte zo veel indruk dat veel fans graag meer van hem willen zien. De teaser geeft in ieder geval een goede eerste indruk.

#3 Avatar: The Last Airbender

We weten niet of we blij moeten zijn met deze aankondiging. Avatar: The Last Airbender is één van de beste animatieseries die ooit is gemaakt. Netflix gaat er nu een live-action verfilming van maken en wat ons betreft is dat vragen om problemen.

Live-action verfilmingen van animatiefilms en -series zijn vaak een drama. Disney heeft daarvan al genoeg voorbeelden gegeven en ook Netflix heeft met Cowboy Bebop de plank behoorlijk misgeslagen. Het is te hopen dat Avatar beter uit de verf komt.

#4 One Piece

One Piece valt in dezelfde categorie als Avatar: The Last Airbender. Ook hierbij heeft Netflix besloten om van een manga een live-action verfilming te maken.

Oké, toegegeven, de teaser ziet er best goed uit. Of het ook echt goed wordt, is te zien vanaf 31 augustus, want dan komt de serie naar Netflix.

#5 3 Body Problem

Van deze serie mag je echt hoge verwachtingen hebben. Deze Netflix Original komt uit de koker van David Benioff en D.B. Weiss. De twee waren eerder verantwoordelijk voor Game of Thrones op HBO Max.

Geen fantasy dit keer, maar sciencefiction. Deze serie op Netflix speelt zich af in de ruimte en is gebaseerd op de boeken van Liu Cixin, één van de populairste hedendaagse sciencefictionschrijvers. Je moet nog wel even wachten, want de serie staat pas gepland voor januari 2024.

#6 Heart of Stone op Netflix

Gal Gadot heeft zich inmiddels ontpopt tot ware actieheldin. We kennen haar natuurlijk vooral in de rol van Wonder Woman, maar inmiddels heeft de actrice flink wat titels op haar naam staan.

Een van de nieuwste toevoegingen daaraan is Heart of Stone. Netflix toonde tijdens Tudum de nieuwe trailer van deze actiefilm. Vanaf 11 augustus kun je hem zien.

#7 Lupin

We sluiten deze lijst af met een nieuw voorproefje van deel 3 van Lupin. De meest geliefde dief van Frankrijk komt weer terug op Netflix en het belooft echt weer spannend te worden.

Helaas moeten we nog even geduld hebben om het derde seizoen van Lupin te zien. Pas op 5 oktober verschijnt deze op Netflix.