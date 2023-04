Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#298 ‘Ik haat onaangekondigd bezoek’

Maud is hoogzwanger. De laatste weken van haar zwangerschap raakt ze goed bevriend met de zwangere Charlie, de nieuwe vriendin van haar ex. Maud probeert zich in alle rust voor te bereiden voor haar bevalling, maar haar schoonmoeder blijft zich er maar al te graag mee bemoeien en staat zomaar ineens uit het niets voor de deur…

„Dag lieverd!”, roept mijn schoonmoeder uitzinnig. Ik heb haar een paar keer gezien en ze noemt me nu al lieverd, zelfs mijn eigen moeder begroet me niet eens zo. Voordat ik het weet loopt ze direct ons huis binnen en zet twee gigantische boodschappen neer in de keuken.

„Zo ik heb even flink ingeslagen. Ja, de bevalling kan natuurlijk elk moment beginnen en daarom is het wel belangrijk dat je goed eet. Dus ik heb allemaal gezonde dingen mee genomen”, zegt ze opgetogen. Ergens kan ik dit wel waarderen, ik heb ooit gelezen dat je na de bevalling absoluut geen zin hebt om zelf boodschappen te doen. Ik las zelfs op een forum dat het beste kraamcadeau een tas met eten of boodschappen is. Toch heb ik het gevoel dat mijn schoonmoeder het hier niet bij laat

„Ik ga lekker wat gezonde dingen maken en zal even helpen met het huishouden. Ik blijf vannacht slapen, dus morgen kan ik helpen met de was.” Het laatste waar ik zin in heb is dat mijn schoonmoeder blijft slapen! Oh, het liefst zou ik keihard tegen haar schreeuwen, maar ik hou me in. Ik zou niet eens weten waar ze moet slapen. Ik hou van mijn personal space, hoe haalt ze dit idee in haar hoofd!? Ik haat onaangekondigd bezoek en helemaal als ze ook nog wil blijven slapen. Ik leg haar uit dat ik het een lief aanbod vind, maar dat het absoluut niet nodig is. Net op dat moment gaat weer de bel! Dit keer is het Jessie. Ik vertel haar dat ik het liefst zo snel mogelijk de deur uit wil.

Eenmaal bij het plaatselijke café om de hoek bel ik Gio. „Hoezo heb je me dit niet verteld? Je moeder staat op de stoep en ze wil ook nog blijven slapen ook!”, schreeuw ik door de telefoon. Gio zegt dat hij nergens vanaf weet en dat dit waarschijnlijk een idee van zijn moeder is. Maar hij zou het zo snel mogelijk oplossen.

De rest van de middag met Jessie is eigenlijk heel gezellig, het voelt weer als vanouds en we kletsen over van alles en nog wat. Jessie is aan het daten met iemand en ze kan niet wachten om hem aan me voor te stellen.

Als ik thuis kom, is het huis spik en span. Ik denk dat het in tijden niet zo schoon is geweest. Mijn schoonmoeder is nergens meer te bekennen. Wel staat er een grote bos bloemen in de keuken. Niet veel later komt Gio binnen en hij legt uit dat zijn moeder nogal bezorgd is, maar dat hij haar naar huis heeft gestuurd.

Ik ben ineens gigantisch moe en besluit een lange warme douche te nemen. Eenmaal onder de douche komt Gio erbij en begint hij mijn hele lichaam in te zepen. Ik had niet verwacht dat ik hoogzwanger nog zoveel zin in seks zou hebben, maar voor ik het weet liggen we in bed en hebben we opnieuw hele goede seks.

Daarna ben ik kennelijk als een blok in slaap gevallen, want de volgende ochtend werd ik wakker van mijn telefoon. Het was Rochella. Het spijt haar dat ze zo weinig heeft laten horen en ze wil heel graag langskomen, of ik toevallig thuis ben.

Ik maak snel een ontbijtje voor mezelf. Dan gaat opnieuw mijn telefoon. Dit keer is het Charlie: „Weet jij misschien waar Tommy is? Ik denk dat mijn weeën zijn begonnen, maar ik kan Tommy nergens bereiken!”

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Ze is zwanger van haar nieuwe vriend Gio en woont weer op zichzelf in een eigen huisje vlakbij Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.