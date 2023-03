Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oscars 2023: hier kun je al de winnende films streamen

Afgelopen nacht werd de 95ste editie van de Oscars uitgezonden. Netflix heeft daarin niks te klagen, de streamingdienst heeft namelijk zes films beschikbaar staan die zo’n gouden mannetje hebben verdiend. Maar de grootste winnaar van de avond is te bekijken op Prime Video.

Wil jij nou weten welke films er allemaal een Oscar hebben gewonnen, of nog belangrijker, waar je deze bekroonde titels kunt bekijken? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.

In dit overzicht zie je de film, de streamingdienst waarop je de titel kunt bekijken en natuurlijk hoeveel Oscars er binnen zijn gehengeld. En natuurlijk een toelichting van de film zelf, naast de prijzen. Check het hieronder!

Everything Everywhere All At Once | Prime Video | 7 Oscars

De ultieme winnaar van de Oscars in 2023 is zonder twijfel Everything Everywhere All at Once. Met prijzen in ‘beste actrice’ voor Michelle Yeoh, ‘beste mannelijke bijrol’ voor Ke Huy Quan (wie je zou kunnen kennen als Short Round in Indiana Jones) en ‘beste vrouwelijke bijrol’ voor Jamie Lee Curtis.

Maar ook de makers, Dan Kwan and Daniel Scheinert, kregen prijzen voor zowel de regie als het script van de film. Ook voor de editing werd er een Oscar ontvangen. Dan is het waarschijnlijk ook geen verrassing dat Everything Everywhere All At Once ook de Oscar voor ‘beste film’ gewonnen heeft.

De film gaat over een Chinese immigrant die met haar familie in Amerika leeft, maar wanneer ze op een dag belastingaangifte gaat doen, gaat er iets helemaal fout. Het multiversum opent en Evelyn (Michelle Yeoh) moet haar relatie met haar familie onder ogen komen om het gevaar te overtreffen. De film is te streamen op Prime Video, of te huren op Pathé Thuis.

All Quiet On The Western Front | Netflix | 4 Oscars

Deze oorlogsfilm heeft indruk gemaakt op de Academy met geweldige cinematografie, de beste originele muziek en productie. Dit resulteert dan weer in de prijs voor beste internationale film, gezien de Netflix-titel in Duitsland gemaakt is.

De film gaat over twee jonge Duitse knapen die enthousiast het leger instappen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eenmaal aan het front komen ze erachter dat deze ervaring compleet anders was dan ze hadden verwacht. Wat blijkt? Oorlog is dus helemaal niet zo leuk. Dit grijpende verhaal is te bekijken op Netflix.

Guillermo Del Toro’s Pinocchio | Netflix | 1 Oscar

Grappig genoeg is dit de derde Pinocchio-film die in de afgelopen 2 jaar is uitgebracht, naast een Disney-remake en een ander niet zo succesvolle film. Guillermo Del Toro’s versie staat daarentegen aan de top, en heeft de Oscar voor beste geanimeerde film dan ook zeker verdiend.

Het idee achter Pinocchio is al vrij bekend, en blijft hier vergelijkbaar. Een pop van hout wordt op magische wijze tot leven gewekt door de wens van zijn maker, waarna hij de wereld begint te ontdekken. De hele film is in stop motion gemaakt, wat zeker meehelpt aan de unieke sfeer. Gaat dat zien op Netflix!

RRR | Netflix | 1 Oscar

De Oscar voor het beste originele lied ging dit jaar naar Naatu Naatu uit de Indische film RRR. In deze film volgen we twee vrienden die steeds meer uit elkaar beginnen te groeien, met een groot conflict als gevolg. De Netflix-film wordt ook geprezen om hoe ontzettend over de top deze is, maar helaas is daar geen prijs voor.

Check hieronder hoe dit Oscar-waardige nummer bij de ceremonie nog eens werd voorgedragen.

The Whale | ? | 2 Oscars

Brendan Fraser (The Mummy) keert na jaren weer terug naar Hollywood met The Whale, een verhaal over een man met morbide obesitas die probeert de band met zijn dochter weer te repareren. Voor het pak dat Fraser draagt is ook een prijs toegekend, namelijk die voor make-up en haarstijl. Op welke streamingdienst de film zal verschijnen, is niet bekend. Netflix, wellicht?

Avatar: The Way of Water | Binnenkort op Disney+ | 1 Academy Award

De langverwachte sequel op de meest succesvolle film aller tijden heeft de prijs voor beste VFX (effecten) gekregen. The Way of Water pikt weer op met Jake Sully uit de eerste film, die zijn familie onderhoudt terwijl de mensheid weer eens probeert Pandora te veroveren. Op het moment is de blockbuster nog nergens te streamen, maar deze zal ergens de komende tijd op Disney+ verschijnen.

Top Gun: Maverick | Skyshowtime | 1 Academy Award

En als laatste nog een sequel die al vele jaren in de maak is. Top Gun: Maverick is door de Academy beloond met een Oscar voor het beste geluid. Begrijpelijk, want wat voelden die straaljagers toch bruut aan in de bioscoop!

In de film zien we hoe Tom Cruise’s Maverick omgaat met de zoon van zijn voormalige copiloot Rooster. De spanning tussen de twee staat hoog, maar Top Gun weet toch een gelikte blockbuster te blijven.