Scream VI bewijst de kracht van het genre horror: de diepere laag achter angst

Fans kunnen weer gaan gillen en schreeuwen! Doorgewinterde horror-fanaten misschien wat minder dan de wat banger aangelegde kijker, maar toch. Vanaf morgen draait Scream VI in de Nederlandse bioscopen. Ja, je leest het goed. Het is alweer het zesde deel in de gelijknamige reeks. Nog nooit één van de andere films gezien? Dat maakt eigenlijk niet uit. Je gaat er gelijk helemaal in op. Geen stress dus… Of juist wel?

Een filmreeks die na vijf voorgangers nog goed genoeg is voor een zesde deel kan niet onopgemerkt blijven. Daarom is Scream VI deze week Metro’s Filmrecensie van de Week. Oude bekenden zoals Courtney Cox en Hayden Panettiere schitteren ook deze keer op het witte doek. Een doek met toch wel een rood randje.

The City That Never Sleeps

Voor het eerst in de hele reeks speelt Scream VI zich niet af in het griezelige Woodsboro, maar in de Amerikaanse stad met de meeste inwoners. New York City, oftewel The City That Never Sleeps. Met constant zoveel mensen om je heen zou de één zich misschien wel hartstikke veilig voelen, maar ja, wie kun je vertrouwen en wie niet? Vooral met een verleden zoals die van hoofdpersonages Sam en Tara Carpenter.

Jenna (Wednesday) Ortega in Scream VI

Scream VI beschikt over een cast waar je U tegen zegt. Juist, met een hoofdletter U. Als we naar het lijstje kijken, vallen direct een paar namen op. Allereerst natuurlijk the one and only Courtney Cox die terugkeert in haar rol als Gale Weathers. Al vanaf de eerste Scream-film die in 1996 uitkwam, vervult Cox deze rol. Veel mensen zullen de actrice echter vooral kennen als Monica Geller uit de Amerikaanse hitserie Friends.

En dan is daar ook Jenna Ortega, die voor de tweede keer in de huid kruipt van Tara Carpenter. Het jongere zusje van Sam Carpenter die op haar beurt gespeeld wordt door Melissa Barrera. Ortega verwierf onlangs veel bekendheid onder een groot publiek dankzij haar hoofdrol in de Netflix-serie Wednesday, een show gebaseerd op het personage Wednesday Addams uit The Addams Family.

Scream VI meer dan alleen dood en verderf

Vaak wordt gezegd dat horror alleen maar over geweld en moorden gaat. Nou zijn dat natuurlijk wel twee belangrijke elementen binnen het genre, maar Scream VI is zoveel meer dan dat. Onder het verhaal liggen thema’s als angst, verwerking, vertrouwen en vriendschap. Om er even een paar te noemen.

Binnen de wereld van horror zou je kunnen stellen dat het niet de meest enge film ooit gemaakt is. Er gebeurt weliswaar een hoop, maar je zit niet continu te beven op je stoel. Dat hoeft ook niet en precies dáár voel je de kracht en het karakter van deze film. Op momenten en met vlagen is daar die dreigende onheil. Eerlijk is eerlijk, zo nu en dan schoot ik toch wel even overeind. Maar het is de afwisseling met hier en daar een cliché en soms wat satire, dat zorgt voor een harmonisch geheel. Ironisch, want harmonie is in de film zelf ver te zoeken.

Houden van en loslaten zijn thema’s die in het bijzonder centraal staan. Dat laatste wordt meerdere keren ook letterlijk uitgebeeld. De film laat hiermee op een vrij extreme, maar duidelijke, manier zien hoe moeilijk dit voor ons mensen kan zijn en waar we dan vooral tegenaan lopen. Namelijk angst voor het onbekende en verliezen wat je dierbaar is. Klinkt een beetje cliché en dat is het ook een beetje. Maar ach, daar is toch niks mis mee? Scream VI heeft er op zo’n manier invulling aan gegeven dat het niet té overdreven bij je aankomt. Als een soort zacht gilletje dat zo nu en dan tussen het ge-scream doorkomt.

Een stap in het onbekende, geen enkel probleem

Nog nooit een andere film uit de Scream-reeks gezien? Laat het nummer VI achter de titel je niet tegenhouden. Uitgebreide kennis over de franchise is niet nodig om het ruim twee uur durende schreeuwgeweld te volgen. Scheelt jou weer een hoop tijd! Toch kan een klein beetje voorkennis zeker geen kwaad. Vooral over het vijfde, hieraan voorafgaande, deel.

Beoordeling uit 5: 4

Aangezien Scream VI meer dan voldoende laat zien hoe het horrorgenre beladen en inhoudelijke onderwerpen kan behandelen wordt de film beloond met vier sterren.

