Dilemma: ‘Er is ruzie in onze vriendinnengroep, moet ik partij kiezen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Pam (39), die baalt van de ruzie in haar vriendinnengroep en twijfelt of ze partij moet kiezen.

„In totaal zijn we met negen, de vriendinnengroep waar ik al deel van uitmaak sinds mijn studententijd. We leerden elkaar in het eerste jaar van onze marketingstudie kennen en hoewel een deel de opleiding niet heeft afgemaakt, is onze band altijd gebleven. In het begin vierden we feestjes en vakanties samen, later ook mijlpalen zoals bruiloften, huizen en baby’s.

Goede basis

Wederzijds begrip voor elkaar is een belangrijke fundering van onze vriendschap. Dus niet boos worden als iemand een keer te druk is om af te spreken, of niet meteen terugbelt of appt. We hebben allemaal drukke levens, je spreekt de één soms meer dan de ander, maar dat geeft niet. En: hoelang we elkaar ook niet zien, de basis is goed.

Hommeles

Nu is er echter een kink in de kabel gekomen, want het is hommeles in onze vriendinnengroep. Twee vriendinnen, laat ik ze Sylvia en Marieke noemen, hebben ruzie met elkaar. Sylvia is boos op Marieke omdat ze niet op haar veertigste verjaardag is verschenen. Ze vierde het met een groot themafeest en riep al een jaar van tevoren dat we allemaal vrij moesten houden, wat iedereen ook trouw beloofde. Maar Marieke was blijkbaar vergeten een oppas te regelen en kon op korte termijn niemand meer vinden. Sylvia gepikeerd, want er moest écht wel een oppas te vinden zijn, maar Marieke bleef volhouden van niet. Kortom, ze verscheen niet op het feestje, wat onbegrip en ook bonje betekende.

Want Sylvia beweert dat Marieke sowieso geen zin had in haar verjaardag, en er daarom met een slappe smoes onderuit probeerde te komen. Marieke ontkent dat op haar beurt weer en vindt dat Sylvia niet moet zeuren. Die basiswaarden waar ik het eerder over had? Ze lijken tijdens deze ruzie allemaal verdwenen. En de discussie verloopt volledig via onze vriendinnenapp, dus je begrijpt: het is erg gezellig.

Geen zin in partij kiezen

Het probleem is alleen dat zowel Sylvia als Marieke nu via de overige vriendinnen hun gelijk proberen te halen. En daar heb ik dus totaal geen zin in, partij kiezen. Sowieso vind ik deze hele ruzie al nergens op slaan – wat de beweegredenen ook zijn, iedereen doet zijn best. En als het dan niet lukt om ergens bij aanwezig te zijn, dan is dat nou eenmaal zo. Vooruit, misschien laat ik nu indirect merken dat ik achter Marieke sta, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen – ik wil niet in deze ruzie gemengd worden.

Dilemma: kiezen of niet?

Al is dat natuurlijk al wel een beetje het geval, want toen we laatst een etentje met z’n allen wilden plannen, riep Sylvia al dat ze de komende maanden he-le-maal vol zat. Dus daar begon het gedonder al, dat ze elkaar gaan ontlopen. Ik merk dat de rest van de vriendinnengroep er ook moeite mee heeft. Iedereen probeert neutraal te reageren, niemand heeft zin in gedoe. Leef en laat leven. Maar goed, daar is dus het dilemma. Moet ik het voortouw nemen, alsnog wat feller worden en tegen Sylvia zeggen dat ze het los moet laten? Of moet ik juist Marieke vragen of ze misschien toch haar excuses aanbiedt? Is bemiddelen de sleutel of moet ik juist alsnog een kant kiezen? Ik wil gewoon onze gezellige vriendinnengroep terug, maar twijfel of er hier en daar nu niet al iets beschadigd is qua vriendschap. Kortom: wat te doen?”

Wat vind jij dat Pam moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Lars (44), die er genoeg van heeft dat zijn opdringerige schoonzus steeds logeerpartijtjes voorstelt en zich afvraagt hoe hij daar beleefd vanaf komt.

Willemijn zegt: „Geef eerlijk aan dat je elke maand te veel vindt. Spreek af dat, mits jullie niet weg zijn, er elke vakantie een keer gelogeerd mag worden. Dan is het voor iedereen duidelijk, ook voor de kinderen.”

Sandra vindt: „Niet doen als je niet wilt. Onze kinderen konden ook nooit bij familie logeren, was veel te ver. Het kan goed ook zonder logeerpartijen.”

Ineke denkt er anders over: „Eén keer per maand een loge is niet veel hoor. En je hoeft er niet iedere keer mee op uit! Laat ze lekker met elkaar spelen, of stuur je vrouw er op uit met de kinderen en ga eventueel dan een uurtje plat als je zo moe bent. Jemig, ik had er vijf, was alleenstaand en werkte vijf dagen. Ik had heel vaak logeetjes: buurkinderen, nichtjes, neefjes, enzovoort.”





