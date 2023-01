Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Operation Fortune van Guy Ritchie: typische actiefilm, maar dan beter

Je krijgt precies wat je verwacht van Guy Ritchies Operation Fortune: Ruse de Guerre: droge humor, actiescènes waar de hoofdpersonages vrijwel altijd winnen en voor de vijfde keer een rol gespeeld door Jason Statman. Eén ding is zeker: deze spionnenfilm is de perfecte manier om het bioscoop jaar 2023, eentje met waarschijnlijk ongewoon veel parels, te beginnen.

Wie fan is van actiefilms, is fan van Guy Ritchie. Ook hier schijnt zijn klassieke stijl goed door. Maar is dat genoeg voor een bioscoopbezoekje in deze tijden van inflatie? Om dat uit te zoeken is Operation Fortune Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Hugh Grant compleet met twinkelende ogen en een ondeugend accent

Five Eyes, de internationale inlichtingendienst, rekruteert MI6 agent Orson Fortune om de verkoop van een nieuwe, dodelijke wapentechnologie die de wereldorde dreigt te verstoren, te voorkomen. Samen met CIA-agent Sarah Fidel (Aubrey Plaza), M16 agent J. J. (Bugzy Malone) en de verwarde acteur Danny Francesco (Josh Hartnett), vertrekt hij op missie door verschillende landen en moet hij al zijn charme, vindingrijkheid en gevechtstechnieken inzetten om te infiltreren in het netwerk van wapenhandelaar Greg Simmonds (Hugh Grant).

Hugh Grant in de rol van Greg Simmods, is fantastisch om naar te kijken. De humor die hij brengt zorgt voor een beetje lucht dat je soms nodig hebt. Hij is al lang niet meer de heartthrob die hij ooit was. Toch is hij laatste jaren steeds vaker terug te zien als de charmante slechterik met de gunfactor. Ook in Operation Fortune doet hij dit goed. Niet alleen hij, maar ook Audrey Plaza is op haar plek. Ze is van zichzelf een apart type en dat stukje apartheid brengt ze ook mee in haar rol als Sarah Fidel. Meteen in haar introductiescene merk je dat dit geen alledaagse vrouw is. Perfect gecast, als je het Metro vraagt.

🎞 Favoriete collega Dit is niet de eerste film, geregisseerd door Guy Ritchie, waarin Jason Statham een hoofdrol speelt. Zij werkten al samen in Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) en Snatch (2000). Meer recenter deden zij dat in Wrath of Man (2021) waarin Statham een door wraak gedreven, niet zo goede good guy speelde. Maar de dodelijke en serieuze ondertoon uit die film is in Operation Fortune ver te zoeken

De chemie tussen de groep voelt oprecht. De actie bruist, net als de oneliners. Grant heeft veel plezier in het spelen van de bad boy-miljardair, compleet met twinkelende ogen en een ondeugend accent. Hoe verschillende personages daarop reageren is erg vermakelijk. We worden getrakteerd door Plaza in haar mooie rode jurk (en andere betoverende kostuums) waarmee ze verschillende mannen manipuleert. Het plaatje klopt helemaal.

Een goede dosis comedy in Operation Fortune

Ritchie vermijdt voorspelbaarheid door een simpele verhaallijn op te zetten. Soms verwacht je meer, maar krijg je het minimale. Toch voelt het daarmee niet meteen onbevredigend. Wellicht zat er meer potentie in Operation Fortune, meer kansen op emotionele diepte. Maar goed, we moeten niet vergeten dat dit een actiefilm is. Eentje met een goede dosis comedy.

De film duurt zo’n twee uur, maar voelt totaal niet langdradig aan. Wanneer het einde bijna in zicht is, zit je op het puntje van je stoel: gaat er dan toch misschien een keer iets grandioos mis? Niet alleen de verhaallijn wordt intenser. De muziek, gecomponeerd door Chris Benstead, speelt een belangrijkere rol. Het voelt gaandeweg soms een beetje alsof je in een wilde fantasie van Statman terechtgekomen bent. Hij blijft ook richting het einde de standaard actieheld. Gelukkig is daar Hugh Grant om de boel wat intenser te maken. Deze film brengt niks nieuws met zich mee, maar wel favoriete elementen die in dit geval goed werken.

Beoordeling uit 5: 3 (4 voor de actieliefhebber)

Metro's filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Operation Fortune: Ruse de Guerre (soms ook op woensdag).