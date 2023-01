Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

15 emoji die bijna altijd verkeerd worden geïnterpreteerd

Een gesprek op WhatsApp of iMessage zonder emoji? Dat kan volgens velen anno nu niet meer. De virtuele karakters maken gesprekken vaak leuker, maar niet altijd duidelijker. Er ontstaan nog wel eens emoji-missers en wanneer dat het geval is, zijn er een aantal duidelijke boosdoeners.

De meeste emoji zijn vrij duidelijk. Een duim betekent goed en een middelvinger betekent fokka joe. Desalniettemin zijn er een aantal emoticons die minder duidelijk zijn. Dit heeft soms te maken met dat de karakters hun oorsprong in Japan hebben. Maar de emoji zien er soms ook anders uit op verschillende besturingssystemen. Welke emoji geven de meeste problemen? We zochten het uit (en zo dachten we er trouwens zes jaar geleden over).

1. De gevouwen handen

Verkeerde interpretatie: Twee handen die aan het bidden zijn.

Werkelijke betekenis: Deze gevouwen handen betekenen ‘alsjeblieft’ of ‘bedankt’in het Japans.

2. Duizeligheid

Verkeerde interpretatie: Een (vallende) ster.

Werkelijke betekenis: Symbool om aan te geven dat je duizelig bent.

3. Opgeheven handen

Verkeerde interpretatie: Handen die hallelujah uitbeelden.

Werkelijke betekenis: Feestvierende handen.

4. Hoofdmassage

Verkeerde interpretatie: Een vrouw met iets op haar hoofd.

Werkelijke betekenis: Deze vrouw krijgt een hoofdmassage.

5. Een persoon met de hand omhoog

Verkeerde interpretatie: Vaak wordt deze emoji gebruikt om een sassy persoon (onbeschaamd) aan te duiden.

Werkelijke betekenis: Het is iemand die achter een informatiedesk werkt.

6. Het OK-gebaar

Verkeerde interpretatie: Het is nogal onduidelijk wat deze vrouw doet. Een dansje?!

Werkelijke betekenis: Ze geeft aan dat ze OK is.

7. Een diepe buiging

Verkeerde interpretatie: Een gestrest persoon.

Werkelijke betekenis: Iemand die een diepe buiging maakt.

8. Open handen

Verkeerde interpretatie: Twee duwende handen.

Werkelijke betekenis: Dit is een knuffel, of het kan worden gebruikt als Jazz hands.

9. De snottebel

Verkeerde interpretatie: Iemand die aan het huilen is.

Werkelijke betekenis: Een (slapende) emoji met een snottebel.

10. Vrouwen met konijnenoren

Verkeerde interpretatie: Twee dansende meisjes.

Werkelijke betekenis: Twee playboy-bunny’s of Japanse bunny girls; een knappe vrouw met twee konijnenoren.

11. Het ongemakkelijke gezicht

Verkeerde interpretatie: Een gezicht dat breed aan het lachen is.

Werkelijke betekenis: Een gezicht in een ongemakkelijke situatie.

12. Knuffel

Verkeerde interpretatie: Een emoji die zijn handen laat zien.

Werkelijke betekenis: Een knuffel.

13. Gezicht dat van eten geniet

Verkeerde interpretatie: Een poppetje dat zijn tong uitsteekt.

Werkelijke betekenis: Iemand die van zijn eten aan het genieten is.

14. Gezicht met een druppel

Verkeerde interpretatie: Een huilende emoji.

Werkelijke betekenis: Een teleurgestelde emoji met een zweetdruppel.

15. Stilte

Verkeerde interpretatie: Poppetje zonder mond en grote ogen.

Werkelijke betekenis: Stil zijn of niets (kunnen) zeggen, met de mond vol tanden staan.