Dit zijn de 5 podcast-tips van… Niels Hoogland

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Niels Hoogland.

Niels Hoogland is zendermanager van NPO FunX. Hij besloot eerder dit jaar te vertrekken en start in januari als zelfstandig mediacoach en -consultant. Hiervoor was hij dj en programmadirecteur van Radio 538 en station manager van onder andere Radio Veronica. Bovendien is hij oprichter van radioprogramma en online urban-platform Juize.

De podcast-tips van Niels Hoogland:

1. Prince, the official podcast

Muziek is waarom ik ooit radio wilde gaan maken en Prince is mijn ultieme artiest. Het doet me nog steeds pijn dat ie er niet meer is. Deze podcast brengt hem bij elke nieuwe of re-release weer een beetje tot leven, omdat je de achtergrond verhalen bij zijn muziek te horen krijgt van de mensen die daar toen bij betrokken waren.

2. Elvis Duran and the Morning Show

Een deel van dit team maakt inmiddels al 27 jaar samen de ochtendshow op het legendarische Z100 in New York (mijn favo stad). Mooier wordt het niet voor een radiomaker! Vroeger nam ik zijn shows op cassettebandjes op in hotels als ik er was (leve de podcast!). Ik ‘ken’ deze mensen al ruim mijn halve leven, ze voelen als vrienden/familie. Dit is wat radio zo mooi maakt!

3. The Daily (New York Times)

Ik ben nogal nieuwsgierig en wil weten en begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Deze podcast vertelt de achtergronden bij de grote nieuwsgebeurtenissen en is met zorg en creatief gebruik van audio gemaakt. Een voorbeeld in de podcastwereld.

4. AppleInsider

Als ‘verified Apple fanboy’ luister ik naar 3 podcasts met de laatste nieuwtjes en geruchten (nerd-alarm!) en verder bijvoorbeeld ook nog naar de ‘tech podcast’ van de NYT (Hard Fork).

5. Way Down In The Hole

In deze podcast wordt de tv-serie The Wire aflevering voor aflevering besproken. Heel leuk om extra info en nieuwe perspectieven bij 1 van de beste tv-series ooit te horen. Helaas zijn Jochgem van der Mel en ik net gestopt met de podcast over tv-series die we maakten, maar ik kijk ze nog steeds. Een andere tip: de podcast bij For All Mankind (AppleTV+).

