Married At First Sight terug in een nieuw jasje: ‘Meer drama’

Married At First Sight is terug op Videoland, in nét een ander jasje dan normaal. In het programma wagen veertien singles een sprong in het diepe en stappen ze in het huwelijksbootje met iemand die ze nog nooit hebben ontmoet. Alleen in dit seizoen, Match or Mistake, gaan alle net getrouwde stellen sámen op huwelijksreis naar de Caraïben.

In plaats van volledige aandacht voor elkaar, krijgen de newlyweds nu dus ook te maken met de andere stellen op hun huwelijksreis.

Married At First Sight in een nieuw jasje

Voor wie Married At First Sight nog nooit heeft gezien: het concept is vrij simpel. Een groep singles wordt door experts aan elkaar gekoppeld en in plaats van daten, trouwen ze direct met elkaar. Ook dit seizoen gaat dat op dezelfde manier. De veertien singles worden door gedragsbioloog Patrick van Veen, seksuoloog Steven Vreden, matchmaker en psycholoog Lotte Ditzel en (relatie)coach Marianne van der Gaag gekoppeld aan hun (mogelijke) droompartner. Ook worden zij door het programma heen begeleid door de experts, want het blijft een ingewikkeld proces.

Maar in plaats van na de trouwdag samen op huwelijksreis te gaan en elkaar echt te leren kennen, gaat het dit seizoen net even anders. De stellen gaan nog steeds op huwelijksreis, maar naar dezelfde bestemming als alle andere stellen én op hetzelfde moment. Dat kan voor interessante situaties gaan zorgen…

Bij de terugkomst in Nederland krijgen de stellen ook nog geen privacy. Ze komen allemaal namelijk in hetzelfde appartementencomplex te wonen. Hier moeten zij gezamenlijke opdrachten uitvoeren, diners en activiteiten bijwonen en gesprekken aangaan met andere stellen. In dit Married At First Sight-seizoen gaat het dus vooral ook over de invloeden van de andere deelnemers op de kersverse huwelijken.



Eerste koppels zeggen het jawoord

In de eerste Married At First Sight-aflevering maken we kennis met de 31-jarige Kendall, die wordt gekoppeld aan de 28-jarige Rizwan. Rizwan woont samen met zijn twee katten, maar hij vindt het nu wel tijd voor een extra gezinslid thuis. „De katten praten niet. Dat is niet zo gezellig”, grapt Rizwan. Hij en Kendall zijn het eerste koppel uit de zeven matches die de experts hebben weten te maken. Ruim 500 vrijgezellen hebben zich aangemeld.

Ook worden de 27-jarige Deveny en de 33-jarige Feyyaz aan elkaar gematched. „We moeten bij Deveny iemand hebben die heel erg sterk in zijn schoenen staat. Ze is best wel een prinsesje”, aldus de experts. Deveny weet dan ook heel duidelijk wat ze wil in een man, en wat niet. Zo is een Vlaams accent een echte afknapper. „Dat hoef ik echt niet hoor. Alé zotteke! Nee, dan mag hij zijn mond houden.” Het is natuurlijk de vraag of Feyyaz daar tegen opgewassen is, voor zijn hele leven lang.

De vaart zit er goed in: aan het einde van de eerste aflevering geven beiden koppels elkaar het jawoord. Kendall en Rizwan zijn als eerste aan de beurt, en dat is maar goed ook, want ze zijn beiden op van de zenuwen. Maar Kendall kan opgelucht ademhalen na de ceremonie: „Hij is eigenlijk alles wat ik hoopte. Hij praat lekker, hij is geïnteresseerd, er is goede communicatie én zijn familie is leuk.” Ook Deveny en Feyyaz geven elkaar het jawoord, maar in het voorstukje van de volgende aflevering is al te zien hoe de twee niet op één lijn liggen. Vooral over het onderwerp kinderen blijken de twee van mening te verschillen.



