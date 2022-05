Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan ‘totale mismatch met Birgitte’ uit MAFS doet zijn verhaal: ‘Ik klapte dicht’

Ken je Jan en Birgitte nog, uit Married at First Sight? Kijkers bestempelden hen al snel als „totale mismatch”. Zou zou Jan „een hork” zijn en Birgitte „te dominant” voor hem. De relatie tussen de twee liep dan ook op niks uit. Nu het seizoen is afgerond, doet Jan zijn verhaal. In zijn eigen woorden is hij „heel anders” dan hoe het tv-programma hem neerzette.

Op social media hadden kijkers vlug hun mening gevormd: het zou tussen Jan en Birgitte niks worden. Ook Metro schreef over de kijkersreacties. „Als de deskundigen nou eens een gokje in het casino zouden wagen, hebben ze meer geluk, denk ik”, reageerde iemand. „Brigitte en Jan komen toch uit twee verschillende werelden? Ojee ojee..”, klonk het commentaar van een ander. „Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat Brigitte zichzelf te knap, hip en goed vindt voor Jan”, dacht een kijker. Jan laat aan Valkenswaard 24 weten dat RTL een telefoonnummer beschikbaar had voor deelnemers die hulp nodig hadden bij het omgaan met media-aandacht. Daar heeft hij zelf echter nooit gebruik van gemaakt.



Jan uit MAFS doet zijn verhaal

Volgens Jan ging het Married at First Sight-proces erg snel. Zijn beste vrienden opperden het idee om hem aan te melden en Jan zei: „Oh da’s goed, doe maar.” Voor hij het wist stond Carlo Boszhard op de stoep met een gouden envelop, terwijl Jan dacht dat hij slechts een ronde verder was. „Als hij aan de deur staat met een gouden envelop in zijn hand, dan weet je wel dat er meer aan de hand is dan zomaar een gesprek. Carlo vertelde dat ze iemand voor me hadden gevonden en ik ging trouwen. En toen ging alles heel snel. Trouwpak uitzoeken, ringen halen, alles wordt gefilmd.”

Maar de persoon die zijn perfecte match moest zijn, Birgitte, daar had hij maar weinig gemeen mee. Oké, ze komen beiden uit Brabant, maar daar blijft het wel bij. En met alleen een gezamenlijke liefde voor worstenbroodjes kom je er gewoon niet. De communicatie tussen de twee verliep stroef, dat bleek wel op huwelijksreis in Portugal. Birgitte leek op alles wat Jan deed commentaar te hebben. „Op een gegeven moment zei ik niks meer. Ik had er geen zin meer in.”

Ook werd hij naar de Apenheul gestuurd, om zich zo mannelijker op te stellen. Dat stuitte hem juist tegen de borst. „Mensen die mij kennen weten echt wel dat ik mijn zegje heb. Ik ben anders dan het beeld wat ze van me schetsten op televisie. Ik klapte gewoon dicht.”

Toch heeft Jan íets aan zijn MAFS-avontuur overghouden: twee vrienden. Met Sonny en Joep (die ook regelmatig de volle laag kreeg) heeft hij regelmatig contact. „We komen bijvoorbeeld samen bij mij voor een barbecue.”