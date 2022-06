Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie bevestigt: gevonden lichaam is vermiste Gino

Het lichaam dat vanmorgen is gevonden bij een woning in Geleen is inderdaad het lichaam van de vermiste Gino (9). Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in Maastricht.

De politie zei eerder vanmiddag al er ernstig rekening mee te houden dat het gevonden lichaam van de vermiste jongen was. Gino was sinds woensdagavond vermist. Daarom is donderdagmiddag een amber alert uitgegeven.

Verdachte is een bekende van politie

Vannacht is een 22-jarige man uit Geleen in zijn woning aangehouden. Hij was gistermiddag in beeld gekomen als verdachte, zei de politie. Op zijn aanwijzing van de verdachte, een bekende van politie en justitie, is Gino gevonden. De verdachte zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Politie en justitie gaan daarom ook niet in op verdere vragen, zei Henk van der Meijden, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Limburg.

Er wordt momenteel op twee plaatsen onderzoek gedaan: de woning van de verdachte en de plaats waar het lichaam van de jongen is gevonden.

Gino logeerde bij zijn zus

Gino woonde in Maastricht, maar logeerde bij zijn zus in Kerkrade. Volgens een andere zus ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlakbij zijn logeeradres. Sindsdien was hij spoorloos. Wat er in tussentijd is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. „Onze eerste focus was Gino vinden. Het onderzoek is nu in volle gang.”

Momenteel circuleren er op sociale media veel namen van de mogelijke verdachte. De politiechef zei daarover: „Dat vind ik zeer riskant. Er worden mensen genoemd die hier niks mee te maken hebben. Of onze verdachte bij zit, weet ik niet.”