Cast nieuwe Nijenhuis-film Zwanger & Co vol met ‘roze wolken’

De cast van een nieuwe Johan Nijenhuis-film is dáár. Zwanger & Co wordt volgend jaar een rollercoaster van roze (baby-)wolken. Metro sprak Matteo van der Grijn, Bo Maerten en Rolf Sanchez.

Verliefdheid, trouwen, ouderschap. Die logische volgorde wordt aangehouden in de filmreeks Verliefd op Ibiza, Verliefd op Cuba, Toscaanse Bruiloft en Zwanger & Co. Van de laatste titel werd vandaag de cast gepresenteerd zonder dat er nog maar één seconde op camera staat. Dat is niet alledaags, maar de films werden zulke grote successen, dat voor Zwanger & Co in bijzondere tijden alles uit de kast wordt getrokken. Ibiza, Toscane en Cuba worden overigens niet door een nieuw zonnig oord opgevolgd. De film wordt bijna geheel in ons eigen kikkerlandje gedraaid.

Zij spelen in Zwanger & Co

De acteurs uit de romantische comedy zijn bijeen in ADAM Toren, in de prachtige ruimte De Loft op de zestiende verdieping. De wind giert nog om de Amsterdamse toren, het uitzicht op het ‘woelige IJ’ is indrukwekkend. Lieke van Lexmond, Waldemar Torenstra, Maaike Martens, Matteo van der Grijn, Thom Hoffman, Carolina Dijkhuizen, Bo Maerten en Rolf Sanchez turen vanaf die zestiende toch een paar keer extra door de hoge ramen. En Metro tijdens het wachten natuurlijk ook. De groepsfoto is ook al bijzonder. Iedereen staat anderhalve meter uit elkaar, waardoor de fotografen bijna met hun rug tegen de muur moeten staan om iedereen in beeld te krijgen.

Als Caroline Dijkhuizen nog even van het uitzicht geniet, klinkt zij plotseling totaal verbaasd: „Daar zwemt iemand…” Het is nog waar ook:

Superjonge cast Zwanger & Co

Johan Nijenhuis scoorde dit jaar veel lof met De Beentjes van Sint-Hildegard en is nu de regisseur van Zwanger & Co. Wie anders? In De Loft, vol wandelroute-pijlen en kruisjes waar acteurs en cameramensen moeten staan op de vloer, geeft hij aan dat de cast door drie baby’s en peuters de jongste is uit zijn carrière. Thom Hoffman: „Dat gemiddelde breng ik dan maar een beetje omhoog.” Nijenhuis stelt iedereen voor, soms op een grappige manier. „Ik durfde hem amper te vragen” (Hoffman). „Die boze uit De Luizenmoeder” (Martens). „Ik ken hem als acteur” (latin-zanger Sanchez). En: „Ik zag hem op het schoolplein van mijn dochter” (Torenstra). Nijenhuis gaat werken met een scenario van Jacqueline Epskamp, eerder goed voor Pak Van Mijn Hart.

In blijde verwachting

Zwanger & Co zal weer honderdduizenden Nederlanders naar de bios trekken, dat kun je op je klompen aanvoelen. Zij zullen in het najaar van 2021 de 36-jarige Merel zien (Van Lexmond), een alleenstaande verloskundige. Ze is klaar met mannen, maar haar biologische klok tikt onverbiddelijk door. En jawel, ze raakt zwanger. De hele familie lijkt opeens echter zwanger. Haar 60-plusvader Piet (Hoffman) heeft namelijk met zijn jonge partner en ‘mediapersoonlijkheid’ (Dijkhuizen) net een kleintje gekregen en haar nichtje Eva van 23 (Maerten) is in blijde verwachting. Eva is weer de dochter van Merels zus Annet (Martens), die kampt met het lege nest-syndroom, maar een man Theo heeft die alleen maar wil reizen (Van der Grijn). Nou dan weet je het wel hè? Dat wordt een rollercoaster op een roze wolk, waarna het ‘echte leven’ begint. Of niet…

Als er iemand zin heeft om met de opnames te beginnen, dan is het Matteo van der Grijn wel. De man die tien jaar geleden de eerste Erik Hazelhoff Roelfzema in de musical Soldaat van Oranje was en we ook kennen van Toscaanse Bruiloft en de serie DNA, had in coronatijd behoudens wat stemmenwerk (‘ook heel magertjes’) werkelijk geen bal te doen. Met kale schedel en volle baard gaat hij zitten. „Mijn vrouw zit ook in het vak, maar dan achter de schermen. Ze zat ook thuis en dat hebben we maar geaccepteerd. We hebben het omgedraaid in een positieve vibe, want we konden er wel heel erg voor onze twee kinderen van bijna 10 en 7 zijn. Ik heb veel geklust en de tuin weer eens onder handen genomen. Lekker dus dat we nu weer wat dingen kunnen opstarten.”

Niet Matteo’s favoriete hobby

Zelfs voor deze castpresentatie kwam Matteo graag opdraven. Zo’n dag met tal van korte interviewtjes is niet z’n favoriete hobby, geeft hij toe. „Een presentatie hoort erbij, maar het is niet mijn lievelingsmoment. Ik ben liever bezig met waar ik voor ingehuurd word, het spelen van een rol. Maar vandaag doe ik het met liefde. Je moet een film in de markt zetten, want je hoopt toch dat er veel mensen komen kijken. Het is sowieso leuk dat ik collega’s tref. Dan is het zo van ‘heeeey, Waldemar, lang niet gezien’. Op de set zal ik straks niet met iedereen scènes hebben.”

Eigenlijk twijfelt de acteur helemaal niet of er wel mensen naar Zwanger & Co zullen komen. „Johan Nijenhuis is heel goed in het vinden van een combinatie van verhalen die verschillende generaties aanspreken. Bovendien voelt hij feilloos aan wat voor cast hij wil. Dit zal ook jongeren aanspreken, die nog vrij in het leven staan en niet bezig zijn met zwanger worden. Maar het gaat ook over mensen die er wel mee bezig zijn, maar er moeite mee hebben; mensen die al kinderen hebben en er misschien nog één wensen en waarbij dat frictie oplevert. En dan heb je nog de oudere generatie die een tweede leg wil en zich afvraagt hoe dat ook alweer ging. Er zit genoeg variëteit in.”

Het tweede leg-koppel van Zwanger & Co

Zelf behoort Matteo als Theo met Maaike Martens als Annet tot het tweede leg-koppel. Hun twee volwassen kinderen zijn het huis uit. „Onze personages wilden vroeg kinderen nemen. Dan zouden we nog vol in het leven staan als ze de deur uit zijn en konden we weer gaan reizen. Klusser Theo koopt een oud campertje en knapt die helemaal op. Annet vindt het huis echter zo leeg en wil nu het nog kan nog een kindje. Dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk en ze proberen ook andere manieren. Theo besluit uiteindelijk tot ‘we proberen het nog drie keer en als het dan nog niet lukt, dan moeten we daar vrede mee hebben’. Dan is het leven weer van ons. Hoe dat loopt, dan kan ik natuurlijk niet vertellen.”



‘Goeie’ timing met eerste kind

De roze wolk kent deze ‘Soldaat van Oranje’ maar al te goed. „Onze dochter werd twee dagen voor de eerste try-out van die musical geboren, goeie timing. Maar met de tweede kinderen heb ik wel mijn levenswerk gemaakt. Ik heb een gezonde ambitie en wil de mooiste rollen ter wereld nog spelen, maar waar het wezenlijk om draait: dat zijn die twee.” De kinderen hebben nog niet echt in de gaten wat hun vader doet en hoe hij met Soldaat van Oranje geschiedenis schreef. „Nu ‘Soldaat’ weer gaat spelen, wil ik eigenlijk wel met mijn dochter gaan kijken, zij kan het nu aan. Ze hebben enig idee wat ik doe, maar het boeit ze niet erg, haha. Dat is helemaal niet erg, want het is ook niet boeiender dan welk ander vak dan ook. Als we zeggen ‘kijk, papa is op tv’, dan kijken ze even op met zo’n blik van ‘okay, prima’. Ze hebben een bijzondere nuchterheid en staan leuk in het leven.”

Het filmduo dat in het werkelijke leven veel minder met de roze wolk bezig is, wordt gevormd door Bo Maerten (Mannenharten 2, F*ck de Liefde) en zanger Rolf Sanchez. Bo timmerde net een paar maandjes aan de weg als het nieuwe personage Amelie Hendrix in Goede Tijden, Slechte Tijden toen het coronadoek viel. Rolf vertelde eerder aan Metro al dat hij tijdens de lockdown vooral at, maar inmiddels stond hij voor zo’n tweeduizend mensen onder meer weer op te treden in de Ziggo Dome. Bo: „Wij mochten bij GTST vanaf 1 juni weer draaien, heel fijn. Het ging heel goed, terwijl ik bang was dat alles snel weer stil kwam te liggen als iemand ziek zou worden ofzo. Maar ook ik heb twee maanden thuis gezeten.”

Andere koek voor Rolf Sanchez

„Super dat we nu ook deze film kunnen doen”, vervolgt de 27-jarige actrice. „Een nieuw project is lekker en een film vind ik sowieso altijd leuk. Het is nog meer bijzonder voor mij dan tv. En we hebben een erg leuke cast, toch?” Voor Rolf Sanchez die door Nijenhuis als acteur werd aangekondigd, is Zwanger & Co helemaal bijzonder. Hij scoort momenteel een hit met de single Más Más Más, maar dit is heel andere koek. „Hoewel ik het heel leuk vind en het van kleins af aan wilde doen, ken ik mezelf nog niet als acteur. Ik speelde ook bij Johan in Verliefd op Cuba, maar daar speelde ik mezelf en kon ik mezelf zijn. Ik ben blij dat ik in zo’n cast mag staan en met Bo een supertalent als tegenspeelster heb. Zij kan mij dingen leren en ik zal alles aan haar vragen als dat nodig is. Nu speel ik iemand die totaal het tegenovergestelde is van wie ik ben. Nu moet ik me bewijzen. Niet eens voor het publiek, maar voor mezelf.”

Bo leerde Rolf kennen bij de audities. „Ik wist dat Johan een keer met hem had gewerkt en ik moet zeggen dat het meteen wel soepel ging.” Rolf: „Man, ik was zo zenuwachtig.” Bo: „Ach, ik ben ook altijd zenuwachtig voor een casting. Nu we de scriptlezingen gehad hebben, denk ik dat het fijn wordt.” Tegen haar nieuwe collega: „Je hebt een open, natuurlijke manier van spelen en durft volgens mij alles. En je hebt een komische timing.” Rolf vindt de camera enger dan tienduizend man publiek, geeft hij toe: „Voor acteren heb ik niet gestudeerd, op het podium weet ik wat ik als zanger kan. De mensen die dan komen kijken, weten wat ze kunnen verwachten. Maar nogmaals, Bo kan me helpen.”

Waar in Zwanger & Co anderen heel graag kinderen willen, geldt dat voor hun personages Eva en Thomas niet zo. Eva studeert aan de Kunstacademie en beiden werken op festivals. Toch krijgen ze een kindje. Bo: „Eva schrikt eerst wel, maar gaat al snel over tot ‘okay, let’s go’. We doen dit. Thomas ziet meer het leven dat voor hem ligt verdwijnen, terwijl Eva vindt ze dat ze gewoon zo door kunnen leven, maar dan met een kind. Thomas is daar realistischer in.” Rolf: „En dan ga je zien of we het uiteindelijk gaan redden of niet.”

De via-via-roze wolk van Bo en Rolf

Zelf hebben de twee de ervaring met de roze wolk niet van zichzelf, alleen via anderen. Rolf voelt zich ‘oom’ van de dochter van zijn beste vriend en draagt dat ook uit op Instagram. „Ik voel me oom, ik ken die vriend vanaf dat ik 8 jaar ben.”



Bo: „Ik heb zelf geen kinderen, maar daar hoop ik in de toekomst wel op. Ik heb vrienden die kinderen hebben gekregen. Een goede vriendin kreeg vorig jaar een baby en dat voelde bijna meteen als familie. We hebben een babyshower gehouden met alle spelletjes erop en eraan. Ik weet nog goed dat ik het baby’tje voor de eerste keer zag… Ik was in tranen.”

Nou, roze wolk-gevoel genoeg dus. Mag Rolf de titelsong voor Zwanger & Co maken eigenlijk? Bo moet hard lachen, maar zegt niets. Rolfs twinkelende ogen zeggen veel meer, maar hij houdt het veilig: „Laat ik zeggen, dat het wel ter sprake gekomen is. Ik zou het in elk geval heel tof vinden.”

Wil je de vorderingen volgen: vandaag zag voor Zwanger & Co een Instagram-account het levenslicht.

