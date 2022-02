Corona-sceptici in vaccinatielocaties GGD, beschuldiging van ‘genocide’

Mensen die het coronavirus in twijfel trekken zijn zowel gisteravond als vandaag vaccinatielocaties van de GGD in het Limburgse Heerlen binnengedrongen.

Ze beschuldigden de medewerkers van moord en genocide. Er is een klein handgemeen geweest, zegt een woordvoerder van de regionale gezondheidsdienst.

GGD doet aangifte tegen corona-sceptici

De GGD Zuid-Limburg heeft aangifte bij de politie gedaan. De woordvoerder nogmaals: „Wij staan hier voor de burger, en niet om ons uit te laten maken voor moordenaar. We werken al twee jaar non-stop om te zorgen dat we de pandemie te lijf gaan. Iedereen mag demonstreren, maar wel binnen de perken. Je komt niet binnenstormen om mensen met woorden en fysiek te lijf te gaan.”

Op Twitter gaan beelden van het voorval in een van de vaccinatielocaties in Heerlen rond.



Wappies zijn donderdag een vaccinatielocatie van de #GGD in #Heerlen binnengevallen.Hierbij beschuldigden zij medewerkers van "genocide op de Nederlandse bevolking." Ook ontstond er een handgemeen tussen medewerkers en de betogers.

Beveiliging opgevoerd, ‘wappies’ bekritiseerd

De beveiliging bij de GGD-locaties wordt voorlopig opgevoerd. Dat gebeurt zowel zichtbaar, als niet zichtbaar. Daarnaast rijdt de politie vaker langs de vaccinatielocaties om een oogje in het zeil te houden. „De geuite beschuldigingen, en bedreigingen hebben invloed op het veiligheidsgevoel van onze medewerkers”, tekende dagblad De Limburger bij de GGD op.

De corona-sceptici, ‘wappies’ in de volksmond, worden op Twitter bekritiseerd.



Een andere twitteraar neemt een ander woord dan ‘sneu’ in de mond: „Vies vuil tuig van de richel.” Simone snapt de actie totaal niet: „Wauw….. Idioten. Wat ik hier nooit van snap is dat ze zelfbeschikkingsrecht willen en kiezen voor niet vaccineren, maar willen verhinderen dat anderen datzelfde recht hebben zich wel laten vaccineren.” Een ander stelt dat hij tegen alle coronamaatregelen en -beslissingen is, maar dat de mensen in Zuid-Limburg te ver gaan. „Wat een schijtvolk! Gaat een beetje #GGD in Heerlen aanvallen. Wow. (…) Je kunt ook écht te ver gaan. Wat een achterlijke figuren.”

Vorig jaar januari was de GGD ook de dupe, toen op Urk. Daar werd een coronatestlocatie in brand gestoken. Dat leverde de trending hashtag #Urxit op.