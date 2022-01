Nieuw op Netflix in week 2: After Life en Spider-Man: Homecoming

Ook in week 2 van 2022 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het derde seizoen van After Life, waarin Ricky Gervais de hoofdrol speelt. Maar ook films als Spider-Man: Homecoming staan voor je klaar.

Daarnaast kun je sinds deze week kijken naar het derde seizoen van Cheer, over tot op het bot gemotiveerde cheerleaders die er alles aan doen om het kampioenschap binnen te slepen.

1. Upgrade

Film

Genre: actie/sci-fi

Zo’n sci-fi actiefilm waar er misschien wel tien van zijn, maar die je elke keer blijft kijken. Man verliest op tragische wijze zijn vrouw en wil, uiteraard, wraak nemen. Maar hij is invalide. Dan komt er een mysterieus persoon, die wel een oplossing voor hem heeft. Een speciale chip die zijn lichaam voor hem zou kunnen bedienen. En wat blijkt: het werkt ook nog. Hij is dus een soort cyborg. Maar hoe lang gaat dat goed?

2. After Life (seizoen 3)

Serie

Genre: comedy/drama

Ricky Gervais speelt in After Life een man die, zo goed en kwaad als het gaat, na de dood van zijn vrouw zijn leven weer wil oppakken. Niet geheel verrassend maakt deze gebeurtenis hem nogal nors en isoleert hij zichzelf. In het derde seizoen zien we hoe hij zijn overleden vader eer wil aandoen. En dat betekent ook dat hij een beetje as uitstrooit in zijn favoriete pub. Het gegeven is heel verdrietig, maar Gervais weet er door zijn manier van doen toch iets grappigs van te maken.

3. The House

Film

Genre: comedy/drama

The House lijkt op het eerste gezicht misschien geschikt voor kinderen – want geanimeerd – maar niks is minder waar. Het gaat hier namelijk om een duistere comedy, waarin een arme familie, nerveuze ontwikkelaar en vermoeide huisbazin in verschillende tijdperken betrokken raken bij hetzelfde mysterieuze huis. Denk aan kastjes vol kakkerlakken, spontane branden en creepy gelach.

4. Cheer

Docu

Genre: sport

Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in cheerleading, is de documentaire Cheer iets voor jou. Hier volg je ambitieuze en tot op het bot gemotiveerde cheerleaders, die er alles aan doen om het kampioenschap te winnen. En dat betekent veel trainen, heel veel trainen. Hoe wordt een cheerteam de allerbeste van de business? Wat geven ze ervoor op? Dat zie je in deze docuserie.

5. Spider-Man: Homecoming

Film

Genre: actie

De bioscopen zijn, zoals we allemaal weten, jammer genoeg dicht. Dus de aller-allernieuwste Spider-Man kijken, zit er na een korte eerste periode nog even niet in. Maar Homecoming kun je nu wel bekijken op Netflix. In die film zien we Peter Parker, Spider-Man dus, die zich bij de Avengers wil voegen. Maar volgens Tony Stark moet hij zich eerst nog ontwikkelen, dus werkt hij zich weer eens lekker in de nesten. Maar tegelijkertijd redt ie de wereld even.

